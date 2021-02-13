«Дело Ив Роше»: защита Навального обратилась в Совет Европы

Сразу после повторного осуждения по "делу Ив Роше", над оппозиционером Алексеем Навальным в Москве устроили суд по делу об "оскорблении". Фото 05.02.2021.

Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с требованием принять меры в связи с неисполнением властями РФ решения ЕСПЧ по т.н. «делу Ив Роше».

Реклама Читать далее

О том, что такое обращение направлено, сообщила «Интерфаксу» Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального. По ее словам, обращение должно быть рассмотрено в марте.

Напомним, в октябре 2017 года Европейский суд признал несправедливым судебное разбирательство в отношении братьев Алексея и Олега Навальных по делу о «хищении средств» компании «Ив Роше», присудил им денежные компенсации и постановил, что дело должно быть вновь рассмотрено российским судом.

Президиум Верховного суда РФ в апреле 2018 года оставил приговоры в силе.

Олег Навальный ранее отсидел по этому обвинению 3,5 года в колонии. Алексей Навальный, получивший условный приговор (3,5 года) и отсидевший год под домашним арестом, в январе 2021 года был снова приговорен в связи с этим делом: на этот раз, к 2,8 годам колонии.

Власти Евросоюза назвали судебный процесс над оппозиционером политическим. К «немедленному освобождению» Навального призывали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден и другие лидеры.

В ближайшее время ЕС планирует рассмотреть возможность введения в отношении властей РФ новый санкций. Соответствующие рекомендации пообещал представить в ближайшие недели глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Введение новых санкций рассматривают и власти США.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться