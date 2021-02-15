В России прошла акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального

По всей России и в других странах мира 14 февраля, в День святого Валентина, прошел флешмоб «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального. Впервые с начала протестов в этом году акция не вылилась в массовые задержания.

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14 февраля в восемь вечера люди выходили во дворы своих домов и на улицы, зажигали фонарики мобильных телефонов или свечи. Где-то выходили сразу по несколько десятков человек, кто-то стоял с фонариком в своем дворе в одиночестве. Фотографии и видео этих акций публиковались с хештегом #ЛюбовьСильнееСтраха. Только в инстаграме публикаций с этим хештегом более 11 тысяч.

Акцию с фонариками активно критиковали провластные СМИ и сами представители властей. Перед флешмобом Роскомнадзор требовал от ряда СМИ удалять материалы, посвященные ему.

Такой формат предложили сторонники заключенного в тюрьму Алексея Навального после акций 23, 31 января и 2 февраля, сопровождавшихся массовыми задержаниями. Соратник Алексея Навального Леонид Волков отмечал, что смысл этого флешмоба — «провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый без страха». По его словам, многие «активисты со стажем» иронизируют над флешмобом с фонариками и сердечками, но в нем смогут поучаствовать «миллионы людей», которые пока не готовы выходить на митинги.

14 февраля в России прошли сразу несколько акций за освобождение политзаключенных. В Москве несколько сотен человек выстроились в «цепь солидарности» на Арбате в поддержку Юлии Навальной и женщин, которых преследуют по политическим мотивам. На этой акции были замечены провокаторы.

В Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной выстроилась «феминистская цепь солидарности». В акции приняли участие более 70 человек, они читали поэму «Реквием» Анны Ахматовой и возложили цветы к мемориалу жертвам политичексих репрессий, пишет «Бумага».

По информации «ОВД-Инфо», в связи с акциями 14 февраля были задержаны 19 человек, причем 9 из них — в Казани, где состоялся согласованный с властями митинг против политических репрессий. Сообщается, что после акции были задержаны активисты «Социалистической альтернативы», вышедшие на митинг с плакатами о забастовке, запланированной на 5 марта. В полиции сочли, что этот плакат «не соответствует официальной цели» акции. Шесть человек отпустили без протоколов, двух активисток оштрафовали на 10 тысяч рублей по «митинговой» статье 20.2 КоАП, одного оставили на ночь в ОВД до суда.

15 февраля санитар московской ковидной больницы «Крылатское» Саиданвар Сулаймонов сообщил, что его уволили после того, как он опубликовал у себя в твиттере фотографию с включенным фонариком мобильного телефона в здании больницы.

На фоне акций с фонариками в соцсетях начался флешмоб в поддержку ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, которого, как считает сторона обвинения, «оклеветал» Алексей Навальный. Участники флешмоба публиковали фотографию Артеменко с подписью «Я/Мы Игнат». По информации источника «Медузы» в «Единой России», в связи с этим была разнорядка по линии администрации Владимира Путина. Отмечается, что такие публикации делали в частности провластные активисты и бюджетные учреждения.

Российские СМИ отметили тот факт, что бывший президент России Дмитрий Медведев 14 февраля опубликовал у себя в инстаграме три фотографии с фонарями. Как объяснил сам Медведев в комменатриях, эту публикацию он сделал не в поддержку Навального, а «в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты».

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