Журналист Зоя Светова возведена в кавалеры ордена Почетного легиона

Журналист и правозащитник Зоя Светова указом президента Франции Эмманюэля Макрона возведена в кавалеры ордена Почетного легиона. Об этом говорится в письме Зое Световой от посла Франции в России Пьера Леви, датированном 25 января 2021 года.

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В письме отмечается, что Зоя Светова возведена в кавалеры ордена Почетного легиона указом президента Французской Республики от 23 сентября прошлого года.

«Я передаю вам свои личные поздравления. Очень счастлив, что этой высокой наградой отмечен первоплановый вклад, внесенный вами в сотрудничество и связи между нашими двумя странами», — написал посол Франции Зое Световой (снимок документа в распоряжении RFI).

Зоя Светова отреагировала на возведение в кавалеры ордена Почетного легиона на своей странице в фейсбуке:

А я сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается ещё 23 сентябряпрошлого года был подписан... Publiée par Зоя Светова sur Dimanche 14 février 2021

Зоя Светова — обозреватель «МБХ.Медиа» и правозащитник, дочь писателя и диссидента Феликса Светова. Она работала учителем французского языка в московской школе № 57 и ассистентом корреспондентов в Москве Radio France и Libération, а также продюсером на французском телеканале France 2. Ее статьи выходили в ряде французских изданиий.

«Так получилось, что моими учителями в журналистике стали французские журналисты. Потому что сначала я была переводчиком, ассистентом в разных французских СМИ, а потом стала писать для российских СМИ», — рассказывала она в интервью «Эху Москвы».

В 2003 году Зоя Светова стала лауреатом Национальнй премии прессы Союза журналистов России и Amnesty International «Права человека и укрепление гражданского общества в России». Также Зоя Светова удостоена диплома премии Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2003 и 2004 годах и других наград. В 2008-2016 годах она работала в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. «Он пережил смену режимов, преодолел противоречия и приспособился к изменениям в обществе», продолжая являться одним из важнейших национальных символов Франции, подчеркивается на официальном сайте ордена. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия и признания особых заслуг Францией. В члены ордена Почетного легиона принимают за выдающиеся гражданские и военные заслуги.

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