Кассационный суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву

Кассационный суд Санкт-Петербурга постановил во вторник, 16 февраля, оставить в силе приговор главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет. В пресс-службе суда заявили, что жалобы на приговор было решено «оставить без удовлетворения».

Реклама Читать далее

Защитники Дмитриева подавали жалобу на апелляционный приговор, увеличивший историку срок заключения до 13 лет по обвинению в насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Они настаивали на невиновности подзащитного и просили оправдать его.

Жалобы подавались в городской суд Петрозаводска, в котором сначала дважды отказались ее принимать. В декабре 2020 года материалы по делу были направлены в кассационный суд.

Юрий Дмитриев был впервые задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал историка по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Его признали виновным лишь в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции, и отправил дело на новое рассмотрение. 28 июня СК возбудил новое дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок лишения свободы Юрию Дмитриеву до 13 лет. Юристы называли это решение беспрецедентным даже для российской судебной системы. В Евросоюзе приговор назвали «необоснованным и несправедливым». В настоящее время Юрий Дмитриев содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться