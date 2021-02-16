Кассационный суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву
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Кассационный суд Санкт-Петербурга постановил во вторник, 16 февраля, оставить в силе приговор главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет. В пресс-службе суда заявили, что жалобы на приговор было решено «оставить без удовлетворения».
Защитники Дмитриева подавали жалобу на апелляционный приговор, увеличивший историку срок заключения до 13 лет по обвинению в насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Они настаивали на невиновности подзащитного и просили оправдать его.
Жалобы подавались в городской суд Петрозаводска, в котором сначала дважды отказались ее принимать. В декабре 2020 года материалы по делу были направлены в кассационный суд.
Юрий Дмитриев был впервые задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал историка по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Его признали виновным лишь в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.
14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции, и отправил дело на новое рассмотрение. 28 июня СК возбудил новое дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок лишения свободы Юрию Дмитриеву до 13 лет. Юристы называли это решение беспрецедентным даже для российской судебной системы. В Евросоюзе приговор назвали «необоснованным и несправедливым». В настоящее время Юрий Дмитриев содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.
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