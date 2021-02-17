Владимир Путин призвал выпустить сертификаты на продукты для малоимущих

Владимир Путин призвал подумать о введении продуктовых сертификатов для малоимущих. При этом он считает людей, зарабатывающих от 17 тыс. рублей в месяц, представителями среднего класса.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с руководителями фракций Госдумы предложил подумать над идеей введения продовольственных сертификатов для малоимущих граждан. В этот же день стало известно, что цена нефти побила более чем годовой максимум.

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«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы… Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал на встрече с депутатами Путин, которого цитирует «Коммерсант».

Согласно последним официальным данным, в России около 20 миллионов бедных. При этом сам Владимир Путин ранее заявил, что относит к «среднему классу» тех людей, которые зарабатывают от 17 тысяч рублей в месяц (т. е. менее 200 евро).

На фоне новости о возможном введении продовольственных сертификатов для малоимущих появилось другое сообщение: 17 февраля цена нефти Brent превысила $64 впервые с января 2020 года.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян не изменили своего мнения о главе государства после фильма-расследования Алексея Навального о «дворце для Владимира Путина», передает «Фонтанка».

Фильм набрал на YouTube уже около 113 млн просмотров.

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