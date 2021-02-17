ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Минюст РФ назвал это «неисполнимым»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России незамедлительно освободить политика Алексея Навального. Документ опубликован на сайте политика.

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«16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — говорится в постановлении ЕСПЧ.

Решение принято по заявлению от 20 января, то есть поступившему еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, когда Навальный был в статусе задержанного,

Ольга Михайлова, адвокат Навального, отметила, что такое решение Европейский суд по правам человека «принял впервые, и российские власти должны его исполнить».

Михайлова заявила «Новой газете»: «Навального должны немедленно освободить из-под стражи. Есть четкое распоряжение европейского суда, которое обязаны власти исполнить. Если до 20-го числа (до апелляции по делу «Ив Роше» — Прим. Ред.) это не исполнят, значит, это будет предметом рассмотрения, в том числе, и суда».

Директор ФБК Иван Жданов уточнил, что 39-е правило, по которому принято постановление, является экстренным механизмом, «когда Европейский суд считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять какие-то срочные меры которые касаются жизни и здоровья человека».

«Это правило применяется крайне редко и все абсолютно страны это правило исполняют. (…) И нет варианта, что Россия не исполнит это решение, даже Турция такие решения исполняет. Россия всегда исполняла такие решения, исполнит его и сейчас», — заверил Жданов.

Позднее министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал в комментарии ТАСС «полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального» «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». Он также заявил, что требование Страсбурга «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Российский министр также заявил, что «европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы».

Тем временем пресс-служба московских судов сообщила, что заседание Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляция на замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше», пройдет в выездном режиме и начнется в Бабушкинском суде в 10:00, 20 февраля. В 14:00 в том же суде пройдет еще одно заседание суда — по делу о «клевете» на ветерана.

Напомним, осенью 2017 года ЕСПЧ уже признавал несправедливым приговор Навальному по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России отказался отменить приговор.

2 февраля 2020-го условный срок Навальному по этому делу заменили на реальный. Его приговорили к 2,8 годам колонии.

Власти Евросоюза назвали судебный процесс политическим. К «немедленному освобождению» Навального призывали президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры.

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