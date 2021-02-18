«В сегодняшних условиях это победа». Активистка «Открытой России» получила 4 года условно

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Обвинение просило пять лет лишения свободы по статье об участии в «нежелательной организации». В итоге Анастасия получила четыре года условно. В сегодняшних условиях это победа, говорит координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Учитывая, что дело Анастасии Шевченко имело признаки показательного процесса.

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Анастасию Шевченко обвиняли по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ»). В четверг, 18 февраля, был вынесен приговор — Анастасия получила четыре года условно. Более двух лет она провела под домашним арестом — часть этого срока она отбыла в четырех стенах без возможности прогулок. За время, пока шло следствие, умерла ее старшая дочь — инвалид, которая жила в специализированном интернате. Анастасии разрешили навестить ее, когда та уже была при смерти. Столь жесткая мера пресечения была избрана судом по ходатайству следствия, которое расценило деятельность Шевченко «угрозой конституционному строю и обороноспособности страны».

Уголовное дело было возбуждено после того, как Анастасия Шевченко была подвергнута двум административным взысканиям за участие в деятельности нежелательной организации. Первый раз — за участие в дебатах, когда она была главой местного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак, второй – после участия в бесплатном семинаре «Открытые выборы» с лекциями бывших депутатов из Москвы. Ни на том, ни на другом мероприятии Шевченко не упоминала «Открытую Россию», которая, впрочем, и не была признана нежелательной организацией в России. В реестр нежелательных попала британская организация со схожим названием, к которой Анастасия не имела никакого отношения.

После двух штрафов было возбуждено уголовное дело: поводом стали акции, в которых приняла участие Анастасия: 27 сентября 2018 года она выступила на собрании регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия», а 28 октября вышла на согласованный митинг с флагом «Надоел». Задержали Анастасию Шевченко 21 января 2019 года.

Она была первой в России, кого подвергли аресту по данной статье. Тем не менее, еще в 2020 году были вынесены приговоры по аналогичным делам в Екатеринбурге и Краснодаре: активистам «Открытой России» Максиму Верникову и Яне Антоновой суд дал соответственно 300 и 240 часов обязательных работ.

Сегодняшнее решение суда в интервью RFI прокомментировал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Честно говоря, я был уверен, что Анастасия останется на свободе…

Алексей Прянишников:

Я тоже был уверен — ровно с того момента, когда в дело вошел Бадамшин (Сергей Бадамшин — адвокат Анастасии Шевченко — прим. RFI). Я считаю, что это исключительно его победа. Я был на этом процессе в качестве свидетеля и посмотрел, как это все происходит. В данном случае все зависело процентов на 95 от умения адвоката вести процесс. От умения его общаться с судьей и главное – от собранных доказательств, манеры и способов их подачи. Абсолютно все доказательства, которые были представлены адвокатом, разумеется, свидетельствуют об отсутствии вины Анастасии. Но, учитывая особенности данного дела, кто явился его инициатором — вело дело Главное следственное управление СК — разумеется, ждать оправдательного приговора не стоило. Перед нами практический результат — четыре года условно — на контрасте с тем, что запросило гособвинение. Гособвинение запросило пять лет лишения свободы реально. Если сравнить с другими делами, которые уже прошли (дела Верникова и Антоновой — прим. RFI), там изначально просили меру наказания, не связанную с лишением свободы. Несмотря на то, что в других регионах более мягко это происходило, в Ростове все было довольно жестко. С самого начала, с момента задержания, с меры пресечения — очень жестко. Да, ты находишься в кругу родственников, но ты не можешь гулять, ты очень сильно ограничен в возможностях общения. Я уж молчу, что не можешь пользоваться интернетом, а это для человека, который вовлечен в общественную жизнь, в текущую повестку, это сродни следственному изолятору. На самых первых этапах, когда ввели домашний арест, нельзя было даже гулять. Даже в колониях у нас предусмотрены прогулки, а здесь просто никак. Максимум, ты можешь подышать в форточку. Потом, по мере тщательной работы защиты, потихоньку ослаблялись все ограничения, уже становилось легче. Поэтому здесь все зависит очень сильно от работы защиты, адвоката. Возможность в сегодняшней ситуации сгладить острые углы и добиться сначала в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства твоей подзащитной смягчили меру пресечения, а потом добиться того, чтобы человек остался на свободе, это, я считаю, признак очень высокого профессионализма адвоката, и за это ему, конечно, надо сказать спасибо.

Почему в случае с Анастасией правоохранительная система вела себя жестче, чем в делах Верникова и Антоновой?

Инициатором возбуждения дела Анастасии являлось Главное следственное управление СК. По всей видимости, Анастасию избрали для того, чтобы показать, что нам без разницы, сколько у вас детей, что вы воспитываете детей одна, если нам нужно, мы нашего политического оппонента укатаем так, как нам нужно.

А в Екатеринбурге и Краснодаре аналогичные дела кто возбуждал?

Там местные следственные отделы, региональные. В виду того, что дело находилось на особом контроле, все так жестко и было. В качестве гособвинителя на один раз, чтобы запросить реальный срок, пять лет, был сотрудник Управления Генпрокуратуры по Южному федеральному округу Владимир Пушнов. Всеми своими действиями сначала СК, потом Генпрокуратура показывали, что дело находится на особом контроле, на самом верху.

Как вы расцениваете сегодняшний приговор? Это победа?

В сегодняшних реалиях, и опять же, с учетом того, на каком высоком контроле находилось это дело, я считаю, что это победа. В любом случае в сегодняшних реалиях то, что человеку удалось сохранить свободу — это уже победа. Механизм работы очень простой: доказательства невиновности кладутся в основу того, чтобы избрать наиболее мягкое наказание. Ну, вот так это работает.

В сегодняшнем решении суда сказано, что Шевченко, получившая четыре года условно, четыре года будет на испытательном сроке. Домашний арест отменен, до вступления приговора в силу вместо него — подписка о невыезде.

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