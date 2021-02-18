Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел на свободу

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел в четверг, 18 февраля, на свободу после 15 суток ареста. Он отбывал административное наказание в спецприемнике в Сахарово.

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Сергей Смирнов был задержан 30 января в Москве, когда он вышел на прогулку вместе с сыном. За три дня до этого обыск был проведен в квартире, где проживает мать журналиста. Ее допрашивали полтора часа. А по итогам обыска были изъяты книги и жесткий диск.

3 февраля Тверской суд Москвы отправил Cергея Смирнова под арест на 25 суток за ретвит чужой шутки о сходстве Смирнова с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В репосте указывалась дата митинга в поддержку Алексея Навального. Суд признал журналиста виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста до 15 суток.

Редакции ряда российских СМИ выступили с поддержкой Сергея Смирнова, заявив, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

Сам Сергей Смирнов подал жалобу на условия своего содержания в спецприемнике в ЕСПЧ.

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