В результате обрушения на горно-обогатительной фабрике «Норникеля» погибли рабочие

Из-за обрушения галереи одного из цехов Норильской обогатительной фабрики погибли, как минимум, двое человек. Об этом в субботу утром, 20 февраля, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Красноярского края.

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Обновление: Вечером в субботу спасатели извлекли тела еще двух погибших рабочих. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. После этого поисковые работы прекратили.

В момент обрушения в галерее дробильного цеха находились восемь человек. Двое сумели выбраться из-под завалов самостоятельно, четверых извлекли спасатели, один из них позже скончался в машине скорой помощи. Еще одного рабочего нашли под завалами мертвым.

В МЧС сообщили, что в спасательных работах участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники. Площадь обрушения составила около одной тысячи квадратных метров, высота завалов — около 20 метров. Разбор завалов осложняют сильный мороз (-33 °C) и опасность обрушения конструкций.

Норильская обогатительная фабрика, на которой произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, принадлежит компании ООО «Медвежий ручей», которая в свою очередь входит в группу «Норильский никель».

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