В России выявили первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8

Первый в мире случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N8 выявили в России. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным новосибирского научного центра «Вектор», этот вирус был выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

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В ноябре 2020 года научный центр «Вектор» сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новая разновидность вируса гриппа H5N8 среди домашней и дикой птицы. Изначально считалось, что человеку этот вирус не передается. Однако, как позже установили ученые, семеро сотрудников одной из птицефабрик переболели в легкой форме этим новым гриппом.

«Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», — уточнила Попова.

По словам главного санитарного врача России, поскольку вирус обнаружен на ранней стадии, то есть время подготовиться к его возможным мутациям, когда этот грипп, возможно, будет передаваться от человека человеку. Россия уже направила данные об этом открытии во Всемирную организацию здравоохранения.

По данным ВОЗ, раньше люди уже заражались подтипами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) свиного гриппа.

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