В России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19

В России зарегистрировали третью отечественную вакцину против коронавируса. Об этом в субботу, 20 февраля, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о вакцине «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова.

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По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, препарат доказал безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах. «Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот», — пообещал премьер. До конца года центр обещает произвести 20 млн доз.

В самом центре сообщили, что собираются подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации своей вакцины. Разработчики вакцины не раскрывают подробные данные о ее эффективности до завершения третьей фазы испытаний, но утверждают, что промежуточные результаты показывают свыше 90%. Вакцина рекомендована людям от 18 до 60 лет.

Вакцина центра Чумакова, в отличие от большинства других разработанных в мире вакцин, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в Китае. Об этом сообщается на сайте центра.

Ранее в России была зарегистрированы вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, и вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». По данным властей на 10 февраля, этой вакциной привиты уже 1,7 млн россиян. Ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

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