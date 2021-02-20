Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока на реальный Алексею Навальному

Московский городской суд рассмотрел в субботу, 20 февраля, апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене оппозиционеру условного срока на реальный по делу компании «Ив Роше». Суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, но сократил срок на полтора месяца.

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Мосгорсуд постановил зачесть в срок приговора то время, которое Навальный отбыл под домашним арестом: с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, срок заключения для Навального сократился до 2,5 лет. «Полтора месяца скинули, нормально уже!» — цитирует реакцию Навального корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН отменил условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный. Ведомство мотивировало это тем, что политик в нарушение правил не отмечался в инспекции, пока проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления «Новичком».

Адвокат Ольга Михайлова ходатайствовала о применении обеспечительной меры по решению Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал от российских властей освободить политика. Еще в 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда по делу «Ив Роше», однако Верховный суд России отказался исполнять решение суда в Страсбурге и отменить приговор братьям Навальным.

Выездное заседание Мосгорсуда проходило в здании Бабушкинского районного суда Москвы. В этом же суде во второй половине дня назначено рассмотрение другого дела в отношении Алексея Навального — о клевете на ветерана.

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