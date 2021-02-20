Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ

Мировая судья Вера Акимова признала политика Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и приговорила к штрафу в 850 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

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Суд пришел к выводу, что оппозиционер имел «умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего. […] Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер. […] Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны», — сказала судья.

«Навальный совершил клевету с помощью телекоммуникационной сети „Интернет“», опубликовав комментарий к видео с участием ветерана Игната Артеменко. Политик критиковал участников видео в поддержку поправок в Конституцию, назвав его героев «голубчиками», «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести», — говорится в приговоре суда.

Также судья пообещала направить в Следственный комитет копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки. Как предполагает «Медиазона», речь идет о проверке по факту оскорбления судьи и прокурора в ходе процесса, о которой просила прокурор Фролова.

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Перед этим политик выступил с последним словом в суде. Он говорил о справке из отдела социального обеспечения, где сказано, что за последние четыре года ветеран Игнат Артеменко получил помощь семь раз на сумму примерно в 11 тысяч рублей.

При этом в состав следственной группы, занимавшейся делом о клевете, входили 15 человек из разных регионов, «пятнадцать бездельников и охламонов», которые получали командировочные и повышенные зарплаты. По мнению Навального, на это расследование ушло больше денег, чем ветеран получил помощи от государства за всю жизнь.

«Самое отвратительное, гнусное, омерзительное, что есть в этой власти, — это то, что она существует для того, чтобы грабить вот этих вот людей, самых несчастных: этих ветеранов, этих пенсионеров. […] Кого-то не долечили, кого-то не доучили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарств. Для того, чтобы построить дворец, для того, чтобы теще Путина купить квартиру, для того, чтобы обеспечивать вот это все, чтобы у Медведева было четыре дворца. И каждому нужно дать, а, чтобы дать, нужно у кого-то отнять», — заявил в своем выступлении Навальный, в завершение пожелав представителям власти «гореть в аду». Аудиозапись выступления опубликовало издание «Открытие медиа».

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Дело по статье 128.1 Уголовного кодекса России было возбуждено против Алексея Навального летом 2020 года после того, как он назвал «холуями»и «предателями» участников пропагандистского ролика в поддержку поправок в Конституцию. Один из участников ролика, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко якобы увидел эти оскорбления на странице политика и написал жалобу о клевете.

На прошлом судебном заседании прокурор потребовала приговорить оппозиционера к штрафу в 950 тысяч рублей. Защита считает, что в высказываниях Навального были лишь оценочные суждения, а не факты. В то время как статья о клевете предполагает распространение заведомо ложных фактов о конкретном человеке. Об этом также говорили и эксперт со стороны защиты, и эксперт обвинения.

Ранее в этот же день, 20 февраля, в здании того же самого Бабушкинского суда Москвы прошел другой судебный процесс с участием Алексея Навального. На выездном заседании Мосгорсуда рассматривалась апелляция на решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционеру условного срока на реальный по делу компании «Ив Роше». Суд оставил решение в силе, но сократил срок на полтора месяца.

По информации агентства РИА «Новости», политика этапируют в ближайшие несколько дней в одну из колоний Центрального федерального округа.

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