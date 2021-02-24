Филипп Дельпаль дал показания на судебных слушаниях по делу Baring Vostok

Филипп Дельпаль во время одного из судебных заседаний

В Мещанском суде Москвы продолжились слушания по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, основателем которого является Майкл Калви. В среду, 24 февраля, партнер Калви французский банкир Филипп Дельпаль выступил на суде с показаниями, в очередной раз отвергнув предъявленные ему обвинения.

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Калви, Дельпаля и других подсудимых по этому делу обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

«Во-первых, в выдаче кредитов 2015 года, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного, бизнес-логика и их целесообразность были обусловлены спасением банка „Восточный“. Во-вторых, лично я никак не связан с выдачей банком этих кредитов», — приводит слова французского банкира агентство «Интерфакс».

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года, сначала по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов обвинил бывших членов совета директоров Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в махинациях с кредитом на сумму в 2,5 млрд евро.

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В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение со статьи о мошенничестве на статью о растрате. Тогда в Baring Vostok заявляли, что «следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем». Адвокаты называли смену статьи попытками следствия спасти дело, которое грозило развалиться за отсутствием состава преступления.

Майкл Калви, Филипп Дельпаль и другие подсудимые из числа руководителей инвестфонда Baring Vostok с самого начала называли уголовное преследование попыткой давления с целью повлиять на рассмотрение иска, который фонд подал в Лондонский арбитраж, чтобы пересмотреть доли Юсупова и его бизнес-партнера Артема Аветисяна в банке «Восточный».

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