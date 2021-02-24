Amnesty International объяснила свое решение перестать считать Навального «узником совести»

Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать политика Алексея Навального «узником совести» в связи с некоторыми его высказываниями в прошлом, однако продолжит добиваться его немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в среду, 24 февраля.

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«Некоторые из его комментариев, который Навальный в последствии публично не опроверг, содержат призывы к ненависти, что противоречит определению узника совести, существующему в Amnesty», — говорится в заявлении правозащитников, которое цитирует AFP.

Исследователь Amnesty Олег Козловский объяснил в эфире «Дождя», что между московским и лондонским офисами организации велась дискуссия по этому вопросу и окончательное решение принимали в головном офисе в Лондоне. При этом в Amnesty подчеркивают, что продолжают считать преследование Навального политически мотивированным и намерены добиваться его освобождения.

«Международная амнистия» не уточняет, о каких именно высказываниях политика идет речь. Однако до 2011 года Навальный не скрывал своих националистических взглядов, был создателем национал-демократического движения «Народ», участвовал в «Русских маршах», называл себя «дипломированным националистом», позволял оскорбительные выражения в адрес других национальностей.

Ранее «Медиазона», со ссылкой на собственный источник в Amnesty написала, что за кампанией по лишению Навального статуса узника совести могут стоять люди с телеканала RТ из разных стран. Якобы именно они обратились в организацию и попросили проверить старые высказывания Навального. В частности, они ссылались на тред в твиттере колумнистки Кати Казбек, также сотрудничавшей с RТ.

Пресс-секретарь российского отделения «Международной амнистии» Александр Артемьев в комментарии «Би-би-си» подтвердил, что речь идет о согласованной кампании. «Одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом», — сказал Артемьев.

«Узники совести — это те, кто не прибегает к насилию и не оправдывает его», — говорится на сайте Amnesty International, там также упоминается, что в 1960-х годах организация лишила этого статуса южноафриканского борца с апартеидом Нельсона Манделу, осужденного за вооруженную борьбу с правительством.

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