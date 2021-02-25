В московском метро установят систему слежения за «праздношатающимися».

В московском метрополитене установят новую систему слежения. Как пишет 25 февраля «Коммерсант», на сайте госзакупок появился заказ стоимостью 932 миллиона рублей на покупку 316 мультимедийных экранов с видеокамерами, которые будут следить за поведением пассажиров.

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В ГУП «Московский метрополитен» «Ъ» рассказали, что новые экраны будут транслировать рекламу, информировать об экстренных ситуациях и изменениях в работе метро, а также наблюдать за пассажирами. В частности — отслеживать «праздношатания». Победитель тендера будет выбран 4 марта.

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», — заверили в ГУПе.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что система нужна в первую очередь для того, чтобы «фиксировать и анализировать» поведение пассажиров. Эти данные могут передавать рекламным агентствам для маркетинговых целей.

«Коммерсант» напоминает, что московские власти начали активно внедрять систему видеонаблюдения в метро полтора года назад. В ноябре 2019 года мэрия Москвы потратила 1,2 млрд рублей на установку серверов и систему хранения данных. В январе 2020 года был объявлен конкурс почти на два миллиарда рублей на поставку оборудования для системы распознавания лиц в вагонах метрополитена. Однако эта система пока не заработала.

Весной власти планируют внедрить систему прохода в метро через систему распознавания лиц, которая раньше использовалась для отслеживания и задержания криминальных элементов.

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