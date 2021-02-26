ФСИН сообщила об отправке Навального в колонию. Где находится политик — неизвестно

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников 26 февраля подтвердил, что Алексей Навальный этапирован из московского СИЗО в колонию. Куда именно направили Навального и где он сейчас находится — неизвестно.

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Калашников не сообщил в какую колонию этапировали Навального, ограничившись ответом: «Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона».

«Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует», — заявил Калашников в комментарии ТАСС. Глава ФСИН пообещал, что политик будет содержаться в «нормальных условиях». «Если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности», — добавил он.

Накануне адвокат Алексея Навального сообщил, что его подзащитный убыл из СИЗО «Матросская тишина». «Интерфаксу» Кобзев сказал, что об этом ему сообщили, когда он пришел на встречу со своим подзащитным. «Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то», — предположил адвокат.

По словам Кобзева, о колонии, куда доставят политика, возможно, станет известно только тогда, когда Навальный туда доедет. «Ему должны дать возможность сообщить родственникам, где он находится, но вы сами понимаете, что ехать до места этапирования он может несколько недель, как это обычно происходит», — пояснил адвокат в комментарии «Открытым медиа». Он выразил надежду, что в случае с Навальным такого не случится и о его местонахождении станет известно раньше благодаря журналистам и ОНК.

Ранее зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев говорил, что Алексей Навальный будет отбывать срок в одной из колоний Центрального федерального округа России.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный. Позже Мосгорсуд признал решение законным. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года. ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком». В связи с задержанием, арестом политика и приговором ему в России прошли массовые акции протеста, на которых были задержаны более 11 тысяч человек.

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