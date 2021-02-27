СМИ: Навальный будет «отбывать наказание» в колонии города Покрова

Алексей Навальный в Бабушкинском райсуде Москвы, где ему было отказано в отмене обвинительного приговора по «делу Ив Роше». 20.02.2021

Оппозиционного политика Алексея Навального перевезут для отбывания наказания по «делу Ив Роше» в колонию, расположенную в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщило издание ЯРНОВОСТИ со ссылкой на источник во ФСИН.

Реклама Читать далее

Как пишет издание, сейчас Алексей Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его должны перевезти в исправительную колонию № 2 Владимирской области (г. Покров Петушинского района). В этой же колонии ранее «отбывал наказание» осужденный по «московскому делу» активист Константин Котов.

Источник «Медиазоны» сообщил, что Навальный еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и его везут в ИК-2.

При этом, хотя директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников и подтвердил, что политик этапирован из московского СИЗО в колонию, он не сообщил, куда именно его направят.

Накануне адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитный убыл из СИЗО «Матросская тишина». Кобзев сказал, что об этом ему сообщили, когда он пришел на встречу с Навальными. «Куда убыл, мне не сказали», — заявил защитник.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный приговор по «делу Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал решение «законным». С учетом времени, ранее проведенного Навальным под домашним арестом, он должен будет сидеть в колонии два с половиной года.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января, несмотря на «предупреждения» со стороны властей, и был тут же задержан в аэропорту. Его обвинили в том, что он «не отмечался» во ФСИН по «делу Ив Роше», по которому ему в 2014 году вынесли условный приговор. Защита Навального напомнила, что он не мог отмечаться, так как проходил реабилитацию после отравления и комы, но суд не принял эти доводы.

Напомним, в октябре за отравление Навального Евросоюз ввел санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Кремля и силовых органов. В список попали, в том числе, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.

22 февраля министры иностранных дел ЕС согласовали новый санкционный пакет: введение ограничительных мер в отношении четырех российских чиновников в связи с отравлением и преследованием Алексея Навального и его сторонников.

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что в санкционный список войдут глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться