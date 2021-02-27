Шесть лет назад у Кремля убили Бориса Немцова: сегодня проходят акции памяти

Большой Москворецкий мост. 27.02.2021. Люди стоят в очереди, чтобы возложить цветы.

В субботу 27 февраля, в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, в Москве и во многих городах мира проходят акции его памяти. Политическое движение «Солидарность» проводит онлайн-марафон «День Немцова». Организаторы и заказчики убийства до сих пор не установлены. При этом президент Владимир Путин недавно утверждал обратное.

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С утра на Большой Москворецкий мост (также известный как Немцов мост), где 27 февраля выстрелами в спину был убит Борис Немцов, люди несли цветы.

Среди тех, кто пришел рано утром, были и послы иностранных государств — США, Великобритании, Латвии… Приходил и посол Евросоюза Маркус Эдерер, и посол Франции Пьер Леви.

Il y a six ans, dans la nuit du 27 au 28 février 2015, Boris #Nemtsov, défenseur courageux de la démocratie et de la liberté, était assassiné à Moscou.

Avec un grand nombre de ses collègues ambassadeurs en Russie, notamment européens, @PierreLevyDiplo a rendu hommage à sa mémoire pic.twitter.com/Xh0SIs91og — France en Russie (@FranceEnRussie) February 27, 2021

«Мы ожидаем, что в основном люди будут приходить с 13 до 17 часов. Зайти на мост можно будет со стороны Москворецкой набережной. У метро Китай-город, на улице Варварка и на подходе к мосту будут работать волонтеры, которые помогут вам сориентироваться», — сообщала группа соратников и друзей убитого политика, приглашая людей почтить память Бориса Ефимовича.

Движение «Солидарность» с 11:00 по московскому времени начало трансляцию 13-часового онлайн-марафона «День Немцова», большую часть которого составляют показы фильмов о нем, а также прямые включения с Большого Москворецкого моста.

Памятные акции в честь погибшего политика сегодня проходят во многих российских и зарубежных городах. В России — в Барнауле, Волгограде, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Кирове, Костроме… Во многих городах акции запретили власти.

За границей люди выйдут на акции в Амстердаме, Гааге, Барселоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Вене, Вильнюсе, Осло, Копенгагене, Мюнхене, Кельне и других городах, полный список которых приводит Фонд Бориса Немцова.

Неделю назад, в ночь на 20 февраля, на Большом Москворецком мосту московская полиция разобрала мемориал, а волонтеров задержала и доставила в ближайший отдел. «Безымянный сержант МВД заявил людям, что «теперь ложить здесь цветы запрещено», — сообщал муниципальный депутат Илья Яшин. Спустя четыре дня активисты восстановили мемориал. Как сообщало радио DW, волонтеры заявили, что планируют вернуться к ежедневному дежурству у памятника, которое почти непрерывно ведется все эти шесть лет.

Заказчики и огранизаторы убийство до сих пор не установлены.

Заказчики и организаторы убийства до сих пор не установлены российским следствием. AP - Dmitri Lovetsky

В декабре 2020 года на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Путин прокомментировал не только отсутствие уголовного дела по факту отравления Алексея Навального, но и расследование убийства Бориса Немцова.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заверил Путин.

Напомним, в феврале 2020-го ОБСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.

Российские правоохранительные органы не провели даже формальные следственные действия из-за отсутствия на то политической воли, говорилось в докладе ОБСЕ.

Среди прочего, ФСО не предоставила записи камер видеонаблюдения с Большого Москворецкого моста, а следователи не допросили хотя бы в качестве свидетелей главу Чечни Кадырова, его родственника Адама Делимханова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Обвинения не предъявлены и бывшему майору чеченского батальона «Север» Руслану Геремееву.

11 февраля 2021 года издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором утверждается, что первая поездка группы «отравителей из ФСБ» за Владимиром Кара-Мурзой-младшим совпала по времени с убийством Бориса Немцова. Кара-Мурзу пытались отравить дважды: в 2015-м и в 2017-м. Немцов и Кара-Мурза были двумя ключевыми фигурами, боровшимися за принятие акта Магнитского, в результате которого под санкциями оказалось ближайшее окружение Владимира Путина, напоминает The Insider.

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