Премию Бориса Немцова присудили Алексею Навальному

Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию «за смелость в отстаивании демократических ценностей в России». Об этом сообщается на сайте фонда.

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В сообщении говорится о том, что «Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России».

За годы своей работы Навальный «стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире», — подчеркивается в заявлении Фонда, который также потребовал немедленного освобождения оппозиционера.

Фонд объявил о награждении Навального 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не установлены. Так же, как и не начато расследование отравления Алексея Навального, которое произошло в Томске в августе 2020 года.

Сам Навальный был арестован сразу же после возвращения в Россию 17 января 2021 года — власти обосновали это тем, что он несколько месяцев не являлся «отмечаться» во ФСИН по «делу Ив Роше», по которому ему в 2014 году вынесли условный приговор. Защита Навального напомнила, что он не мог отмечаться, так как проходил реабилитацию после отравления и комы, но суд не принял эти доводы и приговорил политика к реальному заключению.

При этом сама компания «Ив Роше» в ходе первого суда по этому делу признала, что сотрудничество с братьями Навальными не нанесло ей никакого финансового ущерба. Тем не менее, Олег Навальный отсидел в колонии 3,5 года, а Алексея Навального на этой неделе отправили в колонию отбывать срок в 2,5 года.

В декабре 2020 года на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие уголовного дела по факту отравления Алексея Навального, а также расследование убийства Бориса Немцова.

«По поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов», — заявил Путин, подчеркнув, что прокуратура РФ «неоднократно обращалась к своим коллегам» (за границей) с просьбой «прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования». А кроме того, сам президент РФ «просил» допустить российских «специалистов» до «совместной работы». «Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает», — посетовал Путин.

На уточняющий вопрос члена СПЧ Сванидзе, можно ли все-таки открыть уголовное дело по поводу отравления Навального в России, Путин ответил: «Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело».

Затем он прокомментировал расследование убийства Бориса Немцова, которое произошло 27 февраля 2015 года в нескольких сотнях метров от Кремля. «Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заверил Путин.

Напомним, что председателем Фонда Бориса Немцова является общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, которого тоже пытались отравить. 11 февраля 2021 года издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что первая поездка группы «отравителей из ФСБ» за Владимиром Кара-Мурзой совпала по времени с убийством Бориса Немцова.

Немцов и Кара-Мурза были ключевыми фигурами, добивавшимися принятия акта Магнитского, в результате которого под санкциями оказалось ближайшее окружение Владимира Путина.

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