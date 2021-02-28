«Террористы, исламисты, геи — все равно»: суд в Грозном признал законным арест похищенных чеченцев

На прошедшей неделе Верховный суд Чечни признал законным арест на два месяца 20-летнего Салеха Магамадова и его 17-летнего брата Исмаила Исаева, которых похитили в Нижнем Новгороде и силой привезли в Гудермес. Молодых людей обвиняют в пособничестве терроризму, однако правозащитники считают, что преследование связано с критикой Размана Кадырова и сексуальной ориентацией молодых людей.

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24 февраля суд в Грозном признал законным арест двух молодых чеченцев. Магамадову и Исаеву грозит до 15 лет тюрьмы. Их обвиняют в поставке продуктов участникам незаконных вооруженных формирований (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России «Пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании»). Как ранее сообщала Русская служба RFI, 4 февраля в Нижнем Новгороде Магамадова и Исаева похитили чеченские силовики. В Нижний Новгород им помогла перебраться из Чечни российская ЛГБТ-сеть в июле 2020 года.

Правозащитники утверждают, что признания у молодых людей выбиты под пытками. Вопреки требованию Европейского суда по правам человека к арестованным парням не пустили ни их адвокатов, ни независимых медиков. «У нас нет никакой информации о том, что действительно независимые медики осмотрели Салеха и Исмаила. Та карусель из отделов, которую нам устроили сотрудники чеченской полиции, никак не может считаться допуском независимых адвокатов. Также нам ничего неизвестно о правовых основаниях задержания Салеха и Исмаила в Нижнем Новгороде», — говорит правозащитница Вероника Лапина.

Опрошенные изданием «Кавказский узел» эксперты также называют версию о пособничестве боевикам нереалистичной.

«Власти — как чеченской, так и федеральной — нужны враги. Террористы, исламисты, геи — все равно кто. Нужен враг, против которого нужно объединить народ и бороться. Никогда не слышал, чтобы представители ЛГБТ-сообщества и ИГ сотрудничали […] Если раньше представителей ЛГБТ в Чечне просто убивали, то теперь их пытаются осудить по сфабрикованным обвинениям», — прокомментировал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко.

«Вся история абсурдная, включая вывоз ребят из Нижегородской области. Очевидно, молодым людям надо было что-то приписать. А раз недавно взяли группу Бютукаева, то и повод нашелся очевидный. […] Сильно сомневаюсь, что у чеченских спецслужб есть факты, подтверждающие факты передачи еды молодыми людьми террористам. Они их должны предоставить», — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

О массовых репрессиях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно в 2017 году, когда «Новая газета» впервые опубликовала расследование о задержаниях гомосексуалов в республике. Российская ЛГБТ-сеть сообщает, что с 2017 года эвакуировала из региона более 200 человек, подвергшихся преследованию из-за сексуальной ориентации. Российские и чеченские власти всегда отвергали нарушение прав человека в отношении представителей ЛГБТ.

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