Алексей Навальный передал первое сообщение после этапирования из Москвы

Политик Алексей Навальный, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», передал, что находится во Владимирской области, но не в колонии, а в СИЗО. Сообщение опубликовано в инстаграме политика 3 марта.

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Адвокаты Навального наконец смогли разыскать политика после этапирования из Москвы. Они нашли его в СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области.

Навальный рассказал, что пока не получает писем и о происходящем в мире знает меньше, чем когда был в «Матросской тишине». Он также сообщил, что еда из тюремного ларька ему пока недоступна, поэтому он вместе с сокамерниками сушит сухари. Навальный добавил, что вместе с ним в камере двое мужчин, отбывающих наказание по статьям о краже и мошенничестве.

Его адвокат Вадим Кобзев написал в твиттере, что Навальный находится в «карантинной камере» с двумя другими заключенными. По словам защитника, политик в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-письмо отключено для всего СИЗО. «В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — сообщил Кобзев.

26 февраля директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что Алексея Навального этапировали из Москвы в колонию. Куда именно направили политика, он не уточнил. 27 февраля портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН сообщал, что политик находится в СИЗО в Кольчугино, откуда переедет в покровскую колонию Владимирской области, где отбывал наказадние активист Константин Котов, осужденный по «московскому делу».

Адвокат Навального Ольга Михайлова в комментарии «Би-би-си» объяснила, что оснований для отправки ее подзащитного в колонию нет: объединенный приговор по делу «Ив Роше» и делу о «клевете на ветерана» не вступил в силу, и апелляционная жалоба защиты на него еще не рассмотрена.

Защита собирается обжаловать постановление Симоновского суда и Мосгорсуда по делу «Ив Роше» в кассации, приговор по делу о «клевете на ветерана» — в апелляции.

Адвокат Вадим Кобзев в интервью «Медузе» предположил, что скорее всего Навальный останется в СИЗО «Кольчугино» до рассмотрения апелляционной жалобы по делу о «клевете». Даты рассмотрения пока нет. По его словам, непонятно в какую колонию политика могут отправить после этого.«Вероятность отправки в Покров такая же, как и в какие-то другие СИЗО Центрального региона», — считает Кобзев.

По мнению защиты, оба дела в отношении Навального должны быть прекращены. Дело «Ив Роше» — на основании решения ЕСПЧ, дело о клевете на ветерана — на основании заключений экспертов, признавших заявления Навальног оценочными суждениями, которые не могут рассматриваться как клевета.

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