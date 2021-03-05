Санкции против российских олигархов и госдолга в Кремле назвали «безумными»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в стране уже уничтожены все запасы химоружия.

В Кремле отреагировали на сообщение агентства Bloomberg о новых возможных санкциях за применение химического оружия, введение которых «обсуждают США и Великобритания». По данным агентства, под ограничения могут попасть российские олигархи и суверенный российский долг. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что эти «безумные позывы останутся только на страницах СМИ».

Реклама Читать далее

«Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ, и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

При этом в Москве осознают риски и «прорабатывают различные сценарии, с тем, чтобы наилучшим образом (...) защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Он также заявил, что «Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории (...) имеется химическое оружие». «Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия», — заверил пресс-секретарь президента РФ.

4 марта американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что власти США и Великобритании рассматривают дополнительные санкции в отношении России за применение химического оружия. Сценарии варьируются «от санкций против олигархов до крайних мер» — санкций в отношении суверенного долга страны.

Британские власти в ближайшие недели будут обсуждать потенциальные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, заявило издание.

В Лондоне настаивают на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на российские власти, требуя предоставить ответы по поводу использования запрещенных веществ, пишет Bloomberg.

Источник агентства заявил, что «одним из стимулов для дополнительных шагов» станет то, что Россия продолжит препятствовать расследованию отравления Алексея Навального.

По словам источников, США могут усилить давление на Россию, введя — в соответствии с Законом Магнитского, — санкции против российских олигархов. Закон дает главе Белого Дома возможность вводить ограничительные меры за нарушение прав человека и коррупцию.

Вариант введения санкций против суверенного долга России более вероятен в том случае, «если будет обнаружено, что Россия снова совершит серьезное нарушение международного запрета на химическое оружие», — пишет агентство, отмечая, что президент США может пойти на такую меру, если она будет согласована с европейскими партнерами.

Bloomberg напоминает, что в 2018 году, при президенте Трампе, Министерство финансов США предупредило о потрясениях на мировых финансовых рынках, если в отношении российского рынка суверенного долга будут введены санкции, — из-за того, насколько глубоко российский рынок связан с мировыми индексами.

Другие эксперты, включая Далипа Сингха, чиновника Минфина времен президента Обамы, считают, что последствия будут не такими значительными. Это связано с тем, что, во-первых, Россия отошла от выпуска долларовых долгов «в сторону евро», а во-вторых, глобальные инвесторы значительно сократили свое участие в российских бумагах с тех пор, как администрация Обамы начала вводить санкции против Москвы в 2014 году.

Напомним, в последний раз санкции США, Великобритании и Евросоюза были одновременно введены 2 марта 2021 года. Под них подпали некоторые научные организации и компании, предположительно причастные к изготовлению химоружия, а также высокопоставленные российские должностные лица, включая директора ФСИН Александра Калашникова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генерального прокурора Игоря Краснова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Власти ЕС и США признали их причастными либо к операции по отравлению оппозиционера Алексея Навального, либо к действиям по осуждению и тюремному заключению самого оппозиционера, а также тысяч других людей, вышедших по всей России на акции протеста.

Российские власти пообещали ответить на эти санкции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться