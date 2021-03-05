Убийство Немцова: Кадыров продолжил опровергать причастность властей Чечни

Кадыров не раз называл себя «пехотинцем Путина». В марте 2015, через несколько дней после убийства Бориса Немцова, указом Путина Кадыров был награжден за «трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». На фото: одна из позднейших встреч.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на расследование «Медиазоны», в котором представлены новые сведения о вероятной причастности чеченских руководителей к организации и исполнению убийства Бориса Немцова. Кадыров назвал расследование, основанное на документальных данных, «фантазиями буквописцев».

Реклама Читать далее

Как сообщает «Свобода», Кадыров назвал абсурдным расследование «Медиазоны» о том, что предполагаемые соучастники убийства Бориса Немцова в день преступления и после него созванивались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками, в том числе, из ближайшего окружения главы Чечни.

Кадыров заявил, что к преступлению причастен «Запад» (это не название чеченского батальона: Руслан Геремеев, которого адвокаты убитого политика называют непосредственным организатором убийства и которого следствие так и не допросило, служил в чеченском батальоне «Север» — Прим. Ред.). «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — заверил Кадыров, и подчеркнул, что «основные следы ведут на Украину».

Заявление главы Чечни — это реакция на расследование, проведенное изданием «Медиазона» совместно с проектом Scanner Project. В публикации, которая вышла 1 марта под заголовком «Как убивали Бориса Немцова. Полная хронология звонков и передвижений, связь с приближенными Кадырова и новые участники группы» дается подробная хронология событий, произошедших с утра 26 февраля до 3 марта 2015 года и связанных с убийством.

Расследование строится на основании проверки телефонных биллингов, записей с видеокамер наблюдения и сведений об авиаперелетах. С их помощью журналисты восстановили хронологию действий участников преступления и их предполагаемых подельников до и после убийства, которое было совершено на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля в 23 часа 31 минуту.

«Медиазона» и Scanner Project получили доступ к полным биллингам, которые запрашивал Следственный комитет в ходе расследования. Благодаря этим данным, а также анализу видеозаписей и сведений об авиаперелетах, нам удалось восполнить пробелы в версии следствия и восстановить картину подготовки убийства и бегства группы убийц из Москвы», — говорится в предисловии к расследованию.

«Слежка за Немцовым велась как минимум с октября 2014 года, но мы выбрали стартовой точкой утро 26 февраля: в этот день из Грозного прилетел последний соучастник убийства», — подчеркнули авторы материала.

Журналисты выяснили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Бориса Немцова, получали инструкции от чеченского полицейского Асланбека Хатаева, который в день убийства не раз связывался с двумя парламентариями от Чечни — сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

«В день убийства Хатаев и Руслан Геремеев — еще один ключевой участник группы — звонили сами и получали звонки от сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова, одного из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова. Им также звонили их помощники. Созвоны продолжались и после убийства, в том числе в дни эвакуации части группы», — пишет «Медиазона», отмечая также, что «часть группы тесно связана с Шелковским РОВД в Чечне — его сотрудниками оказались пятеро».

Ранее на это расследование отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет «Интерфакс», Песков заявил: «Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание. Но если там содержится информация, которая не является новой, то это не будет стоить такого внимания».

Напомним, 11 декабря 2020 года Владимир Путин прокомментировал расследование убийства Бориса Немцова. Президент России на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в ответ на вопрос Николая Сванидзе заявил: «Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться