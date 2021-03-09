Включенный в список «иноагентов» центр «Насилию.нет» выселяют из офиса

Арендодатель вынуждает «Насилию.нет» покинуть до конца марта офис в Москве, где центр консультирует жертв домашнего насилия. Переезжать НКО пока некуда. Об этом 8 марта сообщила директор центра Анна Ривина в открытом письме. В конце декабря Минюст включил «Насилию.нет» в реестр «иноагентов».

Реклама Читать далее

В офис, о котором идет речь, центр «Насилию.нет» переехал прошлым летом. Здесь принимают пострадавших, проводят группы поддержки, устраивают образовательные мероприятия, работают с агрессорами. «Люди запомнили наш адрес: мы писали его на билбордах, печатали на брошюрах, указывали на всех доступных нам картах», — рассказывает Анна Ривина.

В начале февраля 2021 года в центр «Насилию.нет» пришла бумага якобы из Росимущества без подписи и печати с просьбой до 10 февраля «освободить помещение в добровольном порядке». При этом в Росимуществе заявили, что такое извещение не посылали.

Арендодатель сначала перестал выходить на связь, но две недели назад появился в офисе без предупреждения в разгар рабочего дня «в окружении нескольких братков в кожаных куртках». На вопросы о «документе» о выселении они ответили, что представители центра «негостеприимные» и посоветовали им «быть добрее», пишет Анна Ривина.

Через несколько дней арендодатель объявил, что «Насилию.нет» не подходит ему «со своей деятельностью» и потребовал освободить помещение в течение месяца. «Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет», —пишет основательница «Насилию.нет», призывая поддержать НКО.

Юрист Анна Ривина придумала проект «Насилию.нет» в 2015 году. За несколько лет из частной инициативы он вырос в систему, которая предоставила бесплатную юридическую и психологическую помощь тысячам пострадавших. За 2020 год 960 пострадавших получили консультации в «Насилию.нет», пишет Анна Ривина.

Первое пространство в Москве у проекта появилось в сентябре 2019 года на Земляном валу. Летом 2020 года центр переехал в офис на Новинском бульваре.

«Мы единственное место в Москве, куда можно прийти за комплексной помощью без бюрократических препятствий», — отмечается на сайте организации. Кроме того, «Насилию.нет» «единственные в Москве, кто работает с авторами насилия — агрессорами, решившими отказаться от насилия, изменить свою жизнь и изжить насилие в себе». У НКО есть также информационные и просветительские проекты и свое медиа.

«Насилию.нет» включили в список «иностранных агентов»

В конце декабря 2020 года Анна Ривина сообщила, что Минюст РФ включил «Насилию.нет» в реестр НКО-«иностранных агентов». «Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала у себя в фейсбуке Ривина. Публикацию она сопроводила выдержкой из акта Минюста, где приводится ее цитата из интервью Forbes Woman: «Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как нащ, не было бы необходимости».

Центр «Насилию.нет» считает решение Минюста незаконным и обжаловал его в суде. В НКО в частности подчеркивают, что центр не занимается политической деятельностью, и Минюст не доказал обратное.

Российская депутат, одна из разработчиц проекта закона о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина раскритиковала включение «Насилию.нет»в список «иностранных агентов». «Это уже не первый случай, когда эффективные НКО на основании анонимных заявлений попадают в этот список», —сказала Пушкина в комментарии РБК. Она подчеркнула, что центр не занимается политикой, а «существует только потому что государство не ведет системной борьбы с домашним насилием». Депутат напомнила, что «Насилию.нет» и другим НКО, которые борются в России с домашним насилием, отказывали в президентских грантах.

В марте 2020 года в «Насилию.нет» заявили, что находятся на грани закрытия, потому что не получили президентский грант в 2020 году. Анна Ривина тогда сообщила, что пожертвований хватает на аренду офиса и несколько зарплат.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться