В Москве полиция сорвала форум «Открытой России». Задержано около 200 человек

В Москве в субботу, 13 марта, полиция разогнала форум «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией», и задержала его участников. Среди них — глава округа «Красносельский» Илья Яшин, мундеп Юлия Галямина, общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, директор «Открытой России» Алексей Пивоваров, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Были задержаны и несколько журналистов. Полицейские объявили форум «незаконным» и заявили о готовности применить силу.

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Как сообщает «Коммерсант», около 40 полицейских вошли в конференц-зал московской гостиницы «Измайлово» во время выступления Евгения Ройзмана. Полицейские заявили, что участники форума обязаны разойтись и сообщили, что имеют право применять силу.

После объявления силовики перекрыли выходы из зала, выпуская только журналистов с документами и редакционным заданием. Тем не менее, несколько сотрудников СМИ были задержаны. Среди них — Тимур Олевский (модератор одной из дискуссий на форуме), Артем Кригер (Sota Vision), Анастасия Мельникова (Znak.com), Никита Ступин (Avtozak Live).

При первых задержаниях люди начали кричать «Позор!»

Как сообщила «Новой газете» координатор образовательных проектов «Открытой России» Татьяна Усманова, всего в зале было «от 150 до 200 человек».

Задержали «вообще всех», написал в twitter политик Илья Яшин.

Вот видео моего задержания: прямо во время общения с журналистами. Зачем вообще разогнали форум независимых депутатов? Власти очевидно кажется, что она демонстрирует силу. В реальности же вся эта ментовская беготня выглядит просто жалко и нелепо. pic.twitter.com/hfosjV3Uvv — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

«Успели выступить Макс Резник, Евгений Ройзман и я. Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России. <…> Но пока всё стабильно: форум разогнан полицией, мы все в автозаках», — добавил Яшин.

«На моей памяти впервые в России вот так пакуют целый форум — и спикеров, и участников, и организаторов. Силовики забывают, что перед ними муниципальные депутаты, каждый из которых представляет своих избирателей — больше 150 делегатов из 56 регионов. Многие прошли через сложнейшие кампании и этим их не запугаешь, а разве что разозлишь», — заявил «Новой» Алексей Пивоваров.

Форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» по плану должен был пройти 13 и 14 марта.

Разгон форума полицейские объяснили тем, что его «проводит нежелательная организация».

Позднее было опубликовано официальное заявление ГУВД, в котором утверждается, что «в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан — представителей общественной организации (название „Открытой России“ ГУВД не упоминает — Прим. Ред.) предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты». «Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении. «В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», — сообщили в полиции.

Напомним, «Открытая Россия» — неправительственная организация, созданная Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура РФ причислила ее к числу «нежелательных» на территории России.

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