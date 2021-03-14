Госсекретарь США отреагировал на полицейский разгон форума в Москве

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить преследование «независимых голосов». Глава американской дипломатии таким образом отреагировал на массовый разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве.

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«Российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — такое заявление опубликовано в твиттере госсекретаря США.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

В субботу, 13 марта, полиция разогнала форум «Муниципальная Россия», проводившийся в конференц-зале московской гостиницы «Измайлово», и задержала его участников. Среди них — глава округа «Красносельский» Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, директор «Открытой России» Алексей Пивоваров, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Были задержаны и несколько журналистов.

Вскоре после инцидента было опубликовано официальное заявление ГУВД, в котором утверждалось, что «в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан — представителей общественной организации (название „Открытой России“, организатора форума, ГУВД не упомянуло — Прим. Ред.) предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований». «Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорилось в заявлении. «В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», — сообщили в полиции.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной), уточняет РБК. Источники РБК, «близкие к мэрии Москвы», заявили, что инициаторами разгона форума и задержания его участников были не столичные власти, а ФСБ. Источники назвали это «устрашающей акцией» перед кампанией по выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.

Напомним, «Открытая Россия» — неправительственная организация, созданная Михаилом Ходорковским. Российская Генпрокуратура причислила ее к числу «нежелательных».

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