Редакция «Новой газеты» в Москве подверглась химической атаке

Акция у входа в редакцию \\\"Новой газеты\\\" в память Анны Политковской в восьмую годовщину ее убийства. Москва 07/10/2014

В Москве вход в здание, где расположена в том числе редакция «Новой газеты», поражен неизвестным веществом со стойким химическим запахом, сообщила в понедельник, 15 марта, редакция издания. Никто из сотрудников «Новой газеты» не пострадал. На месте работают экстренные службы и ФСБ.

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Сообщается, что в помещениях сохраняется «стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании» по адресу Потаповский переулок, 3.

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. Последние прибыли на место ЧП, потому что здание представляет собой режимный объект, объясняет «Новая».

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила The Insider, что никто из сотрудников редакции не пострадал. Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, замеры не показали превышения предельных значений содержания вредных веществ в воздухе. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах.

Здание, в котором находится и редакция «Новой газеты», поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха. Вот фото с места события.



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Сотрудники издания считают, что запах вещества, которым поразили вход в здание редакции, похож на запах едкого газа, которым обрызгали загородный дом и машину журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной в июле 2017 года. Независимая экспертиза, проведенная по заказу «Новой газеты», показала, что это вещество «представляет высокую опасность для жизни и здоровья человека».

В «Новой газете» напоминают, что это не первый случай атаки на редакцию. Так, в апреле 2017 года, в «Новую газету» на имя генерального директора издания пришло письмо с неизвестным белым порошком. На конверте не был указан адрес отправителя, но столяла пометка «Грозный» и почтовый индекс. Осенью 2018 года к зданию редакции подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. Позже там же нашли корзину с отрезанной головой барана с угрозами Короткову и главному редактору газеты.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о внесудебной казни 27 жителей Чечни. В ней бывший старший сержант Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахамаев рассказывает о внесудебных расправах над местными жителями. Сообщается, что Гезмахмаев участвовал в спецоперациях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также знал об обстоятельствах расправы над минимум 13 людьми из «списка казненных» в ночь на 26 января 2017 года.

«Впервые о массовых задержаниях и внесудебных расправах свидетельствует чеченский полицейский, который сам исполнял незаконные приказы. Но бессудная казнь задержанных стала отправной точкой для его побега из Чечни», — говорится в материале журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной.

Отмечается, что публикация этого материала, анонсированного ранее, была приостановлена, чтобы эвакуировать из Чечни родственников Гезмахмаева. На следующий день после публикации первой части расследования в село Ачхой-Мартан к родственникам Гезмахмаева пришли сотрудники полка им. Кадырова, которые угрозами пытались узнать, где находится бывший полицейский и его брат.

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