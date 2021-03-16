Подконтрольное просвещение: Госдума РФ изменила закон об образовании

Нижняя палата российского парламента 16 марта в окончательном (третьем) чтении утвердила поправки к закону «Об образовании», несмотря на широкую кампанию протеста и критики со стороны деятелей науки и культуры. Поправки сделают обязательным согласование с органами власти любой «просветительской деятельности», а также международного сотрудничества образовательных организаций.

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После вступления в силу 1 июля изменений, внесенных в российский закон «Об образовании», просветительская деятельность, получившая крайне широкое определение законодателей, а также международное сотрудничество образовательных организаций будет подлежать контролю и обязательному согласованию с органами исполнительной власти.

Поправки вводят в закон понятие «просветительской деятельности», чтобы поставить под контроль любое «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции», которое осуществляется вне утвержденных государством образовательных программ. Кто и как именно будет контролировать «просвещение», в законе не определено.

«Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности», а также порядок контроля над ней в законе не прописаны — все это должно определить подзаконными актами правительство РФ. Речь идет де-факто о лицензировании просветительских проектов министерством просвещения и минобрнауки.

Любые договоры о международном сотрудничестве (кроме обучения иностранных студентов) российские вузы и другие образовательные учреждения будут обязаны согласовывать с министерствами, которым они подчинены.

Законопроект, касающийся «просветительской деятельности» и международного научно-образовательного сотрудничества, осенью прошлого года внесли сенаторы и депутаты во главе главой комиссии СФ по защите госсуверенитета Андреем Климовым и главой комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым. Авторы документа объясняли его появление необходимостью бороться с некими «антироссийскими силами», которые якобы под видом просвещения проводят «широкий круг пропагандистских мероприятий».

Среди прочего закон закрепляет недопустимость распространения «недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Основанием для запрета просветительского проекта может стать и другая общая формулировка закона — о недопустимости «побуждения к действиям, противоречащим Конституции».

Законопроект вызвал широкую волну критики и протеста в научных кругах, а также со стороны деятелей культуры. Президиум Академии наук обратился к президенту с просьбой не подписывать закон.

Почти 240 тысяч человек подписали петицию, запущенную астрофизиком, ведущим научным сотрудником МГУ Сергеем Поповым, с требованием отозвать закон. Петиция содержит протест против «ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности» в России. «Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения» из-за бюрократических требований, необходимости лицензирования и согласования.

Более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо президенту Путину, протестуя против «репрессивного и цензурирующего регулирования» просвещения. «Расплывчатость формулировки позволяет относить к просветительской деятельности любую общественную деятельность, в процессе которой распространяются знания и компетенции», — предупреждают авторы письма, опасаясь, что под угрозой окажутся любые выставки, фестивали, конференции, а также текстовые блоги и видеопроекты в интернете. В письме подчеркивается, что «законопроект носит изоляционистский характер»: он приведет к сокращению международного сотрудничества в науке, культуре и образовании, что чревато «стагнацией» и «отставанием» России в этих сферах.

Против закона выступили создатели и руководители 17 независимых просветительских проектов, в том числе Arzamas, «ПостНаука», «Синхронизация», InLiberty, Свободный университет, Сахаровский центр, «Международный Мемориал». «Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе», — отмечали авторы заявления.

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