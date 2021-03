Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа».

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа» @MBKhMedia, посчитав, что оно «нарушает законодательство РФ». Об этом в среду, 17 марта, сообщило само издание со ссылкой на полученное уведомление. При этом ранее Роскомнадзор не присылал «МБХ медиа» никаких предупреждений.

Как считает главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло, регулятор выбрал новую тактику — давить на провайдеров. «Редакция не получала никаких предупреждений от РКН. Они давно уже выбрали новую тактику — давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных "жертв". Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах», — говорится в заявлении Веронике Куцылло, размещенном на сайте издания.

Как считает главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло, регулятор выбрал новую тактику — давить на провайдеров. «Редакция не получала никаких предупреждений от РКН. Они давно уже выбрали новую тактику — давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных “жертв”. Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах», — говорится в заявлении Веронике Куцылло, размещенном на сайте издания.

При этом она подчеркнула, что «МБХ медиа» не имеет никакого отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы. В своем требовании Роскомнадзор ссылается на то, что в Twitter «МБХ медиа» якобы размещены информационные материалы «Открытой России» — организации, которая, как утверждается в уведомлении Роскомнадзора, признана «нежелательной» на территории России.

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») зарегистрированные в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») зарегистрированный в США. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действовавшая на территории России «Открытая Россия» не имела отношения к указанным организациям и не являлась нежелательной, отмечает «МБХ-Медиа». Несмотря на это, на членов организации заводились административные и уголовные дела о деятельности нежелательной организации.

24 февраля 2019 года в Москве была учреждена российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»), а одноименное движение объявило о ликвидации в марте того же года.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт «Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы», сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы». В декабре 2020 года Генпрокуратура РФ признала эту зарегистрированную в Страсбурге неправительственную организацию «нежелательной» на территории России. Надзорное ведомство считает, что работа ассоциации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

