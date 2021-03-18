В Кремле высказывания Байдена о Путине назвали «очень плохими»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 18 марта, прокомментировал заявления лидера США Джо Байдена о Владимире Путине. Он назвал их «очень плохими».

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«Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше мы будем исходить именно из этого», — заявил Песков во время беседы с журналистами. При этом он не уточнил, собирается ли российский президент лично отреагировать на слова Байдена.

17 марта в интервью ABC News американский президент сказал, что Владимиру Путину предстоит «заплатить», если подтвердится факт российского вмешательства в американские выборы. Затем журналист задал вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден. За этими заявлениями последовало падение курса рубля. Подробнее — в материале RFI.

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван для консультаций в Москву, ожидается, что он прибудет 20 марта. «В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — приводит агентство «Интерфакс» комментарий посольства РФ в Вашингтоне.

На сайте министерства иностранных дел России приводится комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой. «Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — заявила Захарова. Предполагается, что это и станет темой обсуждений с послом Антоновым.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что консультации с послом не станут единственной формой реакции России на высказывания Байдена. «Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль. Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения», — написал вице-спикер в фейсбуке.

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