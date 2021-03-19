Массовые обыски проходят в «Открытой России» и «МБХ Медиа»

C обысками пришли в офисы «Открытой России» в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве в пятницу, 19 марта, силовики пришли в редакцию «МБХ медиа» и в офис «Открытой России», сообщила «Новая газета». Позднее, по данным «Медиазоны», с обысками пришли и в офис «Открытой России» в Санкт-Петербурге. Кроме того, силовики явились в квартиры сотрудников «Открытки».

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Видео обыска в пустом московском офисе «Открытой России», который начался в 9.30 МСК опубликовал телеграм-канал «Открытки».

«Причина обыска не известна. На данный момент в офисе никого из сотрудников „Открытки“ нет», — заявила организация.

Почти одновременно стало известно и об обысках в квартире председателя «Открытки» Анастасии Бураковой, куда пришла следственная группа и МЧС, а также в квартире координатора «Открытки» Марии Кузнецовой.

У Кузнецовой, которой во время обыска не было на месте, изъяли «личные вещи (…) и флешки». Силовики утверждали, что Кузнецова нужна им как свидетель по делу ЮКОСА, утверждает «Открытка», подчеркивая, что «на момент начала дела ЮКОСа Марии было 5 лет».

«Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины», — написала Анастасия Буракова, подчеркнув, что заранее создала в квартире «знакомую для следователей обстановку: на кухне висит огромный раритетный портрет Дзержинского, который мне подарили в сентябре при странных обстоятельствах. Так и не нашла применения, видимо, ждал своего часа».

Обыск в московской редакции «МБХ медиа» проходит в рамках уголовного дела о «нежелательной организации» нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича. Об этом «Открытым медиа» сообщил юрист Александр Прянишников. Эту информацию подтвердил «Новой газете» исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Предпринимателя Иоселевича обвиняют в участии в «нежелательной организации» из-за того, что он сдавал свое кафе для проведения форума «Свободные люди» и мероприятия движения «Голос».

По делу ранее проходили массовые обыски, после которых нижегородская журналистка Ирина Славина совершила самосожжение, уточняет «Медиазона».

Позднее стало известно о том, что в Москве задержали и муниципальных депутатов Галину Фильченко (Тверской район) и Сергея Цукасова (Останкинский район). Об задержаниях сообщили «Открытые медиа», подчеркнув, что это произошло за день до проведения в российской столице внеочередного съезда Ассоциации независимых депутатов. Это мероприятие должно стать ответом на массовые задержания участников форума «Муниципальная Россия». Время и место проведения съезда будет объявлено позже.

Напомним, 13 марта в Москве полиция сорвала форум «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией», и задержала около 200 его участников, в том числе, журналистов.

«Открытая Россия» — неправительственная организация, созданная Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура РФ причислила ее к числу «нежелательных».

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