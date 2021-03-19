Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав Центризбиркома

Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который означает фактическое переназначение Эллы Памфиловой главой Центральной избирательной комиссии на новый пятилетний срок.

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Как стало известно «Ъ» из источников в администрации президента и ЦИКе, Путин подписал указ о назначении пяти членов Центризбиркома «по президентской квоте». Таким образом, завершилось формирование нового состава комиссии.

Полномочия нового состава ЦИКа будут действовать до 2026 года, уточняет издание. Информацию также подтвердило ТАСС.

ЦИК состоит из 15 членов с правом решающего голоса: по пять членов комиссии назначают Госдума, Совет Федерации и президент.

Элла Памфилова руководит ЦИКом с марта 2016 года.

При ней, в частности, в июле 2020-го прошло знаменитое «голосование на пеньках» по изменению Конституции РФ. Изменение позволило Владимиру Путину «обнулить» мандаты и получить возможность оставаться на посту президента как минимум до 2036 года.

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