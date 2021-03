Старые добрые ценности постколониальной России

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

——

А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

——

А чё ждать? Встала и пошла

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You’re strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Каждая русская женщина обязана знать

Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену (Эй, эй)

…

Шо там хорохориться? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за тридцать, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

надень подлиннее, надень покороче

——

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю



Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, ночь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Don’t be afraid (Don’t be afraid)

Не бойся (не бойся)



Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, ночь без отца

Но сломанной family не сломать меня…