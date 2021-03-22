Вакцина вместо дебатов с Байденом: Путин решил привиться от ковида и раскритиковал ЕС

22 марта на совещании по вопросам наращивания производства вакцин и хода вакцинации от коронавируса в России президент Путин неожиданно сообщил о принятом им решении привиться от ковида.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что 23 марта намерен привиться от коронавирусной инфекции. Это заявление он сделал в понедельник, 22 марта, на совещании по вопросам наращивания производства вакцин и хода вакцинации от коронавируса в России. Ранее утром российский МИД официально подтвердил, а также осудил отказ США от предложенных Путиным публичных переговоров-дебатов с Джозефом Байденом.

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22 марта на совещании по вопросам наращивания производства вакцин и ходу вакцинации от коронавируса в России президент Путин неожиданно сообщил о принятом им решении привиться от ковида. «Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — заявил Путин.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал уточнять, какой именно вакциной намерен привиться Путин. Он лишь сообщил агентствам, что президент сделает прививку «одной из трех отечественных вакцин», а сама вакцинация не будет публичным мероприятием.

France-presse отмечает, что на совещании Путин отреагировал на слова, сказанные накануне еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном о том, что Евросоюзу «абсолютно не нужен “Спутник V”», а приоритетом является производство на европейской территории уже разрешенных к применению в ЕС четырех вакцин.

Эти заявления Путин назвал «странными», заподозрив еврокомиссара в защите интересов фармацевтических компаний, а не европейских граждан. Путин похвалил российские вакцины за «надежность и безопасность», утверждая, что «иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты».

Путин также сообщил, что в России первую дозу вакцины от коронавируса получили 6,3 миллиона человек, из них 4,3 млн полностью провакцинированы двумя дозами препарата.

18 марта Путин, ранее не участвовавший в предвыборных дебатах, предложил Байдену провести открытые переговоры в «прямом эфире», в режиме «онлайн». via REUTERS - SPUTNIK

Утром 22 марта российский МИД в кратком заявлении сообщил об отказе США от предложения Путина провести «разговор с президентом Байденом 19 или 22 марта (…) в формате видеоконференции в открытом режиме». Вину за образовавшийся «тупик в российско-американских отношениях» и «упущенную возможность» начать поиск выхода из этого тупика МИД РФ возложил на США.

18 марта Путин, ранее не участвовавший в публичных дебатах, предложил Байдену провести открытые переговоры в «прямом эфире», в режиме «онлайн». В этот день Путин комментировал вышедшее накануне интервью Джо Байдена ABCNews. Президент США дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, является ли Путин убийцей («killer»).

19 марта Байден заявил, что «в какой-то момент» проведет переговоры с президентом России. «Я уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал журналистам американский президент.

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