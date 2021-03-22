Военный суд подтвердил отказ СК проверить ФСБ на причастность к отравлению Навального

В Москве 235-й Гарнизонный военный суд признал законным отказ Следственного комитета проводить проверку сотрудников ФСБ, которых политик Алексей Навальный считает причастными к своему отравлению. На заседании 22 марта суд отклонил жалобу представителей оппозиционера на бездействие Следственного комитета. Судья также сообщил, что уголовное дело по факту отравления Навального отказались возбуждать и следственные органы МВД.

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«Суд очередной раз признал законным бездействие СК в связи с отравлением Навального», — сообщила 22 марта команда оппозиционера в своем твиттере о результатах рассмотрения жалобы, поданной в 235-й Гарнизонный военный суд. Судья Андрей Ткаченко признал законным отказ Следственного комитета проводить проверку сотрудников ФСБ, которых Алексей Навальный считает причастными к своему отравлению.

Суд очередной раз признал законным бездействие СК в связи с отравлением Навального.



В августе 2020 года Алексей был отравлен по приказу Путина сотрудниками из ФСБ. Уголовное дело до сих пор не возбуждено, проверки в отношении сотрудников ФСБ тоже нет. — Команда Навального (@teamnavalny) March 22, 2021

Судья также сообщил, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального было принято и органами следствия МВД на транспорте по Новосибирской области. Там провели проверку по факту госпитализации оппозиционера в Омске в августе 2020 года и вынесли решение об отказе в возбуждении дела, — передает слова судьи Ткаченко телеканал «Дождь».

Юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277) по факту отравления Навального во время его поездки в Томск в конце августа прошлого года.

В январе проводить проверку заявления и причастность к отравлению сотрудников ФСБ отказалось Главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК). Там заявили, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлениях не содержится».

Глава юридического отдела ФБК Вячелав Гимади сообщал о позиции на суде ГВСУ СК и Главной военной прокуратуры, которые перенаправили заявления о покушении на убийство Навального в Томск, в отдел транспортной полиции, где якобы «дали разъяснения».

Не выявило признаков преступления и Западно-Сибирское следственное управления СК на транспорте, куда было передано заявление юристов ФБК. Жалобы на бездействие этого управления СК дважды отклонил Ленинский районный суд Новосибирска.

В конце декабря 2020 года журналисты-расследователи группы Bellingcat, издания The Insider, а также CNN, Der Spiegel и El Pais пришли к выводу, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ.

Одному из предполагаемых участников операции — военному химику Константину Кудрявцеву — Навальный позвонил под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал политику, что боевое вещество класса «Новичок» Навальному нанесли в гостинице Томска на нижнее белье.

20 августа 2020 года оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политик впал в кому. После этого его перевезли в Гемранию, где госпитализировали в берлинской клинике «Шарите». В специальной лаборатории германского Бундесвера, а затем в спецлабораториях Франции, Швеции и ОЗХО установили факт отравления Навального запрещенным боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против шести российских физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В «черный список» ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, руководители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин, заместители министра обороны Павел Попов Алексей Криворучко.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Одновременно аналогичные персональные санкции за отравление и уголовное преследование Навального после его возвращения в Россию ввели США. С 18 марта Вашингтон расширил экспортные ограничения в отношении России. Введен запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения.

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