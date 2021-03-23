На митинг по записи: соратники Навального объявили о новой кампании за его освобождение

Соратники оппозиционера Алексея Навального объявили о новой кампании в его поддержку, создав для этого специальный сайт. О дате новых акций пока не сообщается, но известно, что они пройдут этой весной.

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Как говорится в размещенных в соцсетях постах соратников Алексея Навального, весной пройдет «принципиально другой» общероссийский митинг в поддержку политика. Его дата пока не уточняется, назвать ее организаторы намерены, когда число желающих принять участие в акциях достигнет 500 тыс. человек. Для подсчета голосов команда Навального создала сайт, на котором желающие могут зарегистрироваться, указав свои местоположение и адрес электронной почты.

«Сегодня мы запускаем нашу большую политическую кампанию. Мы требуем освобождения Алексея Навального. Мы видим, что вся ненависть Путина персонифицировалась в одном человеке. Из-за Навального Россия готова выходить из Совета Европы, расторгать договоры, покидать международные организации. Готова позориться, врать на государственном уровне, разрывать дипломатические отношения — только чтобы один невиновный человек, личный враг Путина, не вышел на свободу. Навальный — самая большая проблема путинского режима. И если мы хотим с этим режимом бороться действительно эффективно, то сейчас требование должно быть одно: свободу Алексею Навальному», – говорится в обращении команды Навального в Facebook.

«Наша ближайшая задача — общероссийский митинг этой весной. (…) Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Первый шаг нашей кампании – рассказать о митинге всей стране. Все вместе мы должны заняться информированием и подготовкой, а дату мы определим, когда число участников достигнет по крайней мере 500 тыс. человек», – сообщается также Telegram-канале «Навальный».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сейчас политик находится в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. Во многих городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли акции в поддержку политика, в ходе которых силовики задержали несколько тысяч человек.

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