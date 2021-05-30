Медленная вакцинация и майские праздники: в Москве выросла заболеваемость COVID-19

В Москве в последние недели фиксируют все больше новых случаев передачи коронавируса. Согласно официальным данным, 30 мая в городе выявили 3 719 заболевших COVID-19, тогда как в марте эта цифра не превышала двух с небольшим тысяч. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил этот всплеск удлиненными майскими праздниками и сезонным ростом простудных заболеваний, тогда как вакцинация в столице и всей России идет значительно медленнее, чем в Европе и США.

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Как отмечают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, рекордное число заболевших COVID-19 с марта выявляют не только в Москве, но и по всей стране. В России за последние сутки официально зарегистрировали 9694 случае передачи коронавируса, а порог в девять тысяч новых заболевших превышается четыре дня подряд. За сутки жертвами эпидемии стали 355 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения фиксируют в Москве. Более трех тысяч заболевших там также выявляют последние четыре дня. Мэр Москвы Сергей Собянин объясняет это длинными майскими выходными, которые в этом году длились с 1 по 10 мая. По его мнению, в эти дни жители города «не очень-то хотели» идти в больницы, и обратились к врачам только в рабочие дни. Кроме того, рост заболеваемости мэр Москвы назвал «сезонным».

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщили о фактическом начале «третьей волны» коронавируса в России, упоминая «неофициальную статистику». Журналисты уточняли, что среднее количество заражений в неделю побило рекорды с января. В Роспотребнадзоре в ответ заявляли, что эпидемия в России находится под контролем.

Россия — одна из немногих стран Европы, где в 2021 году практически не усиливали меры для борьбы с распространением коронавируса. Тогда как во Франции вводили третий по счету карантин и не позволяли открыться ресторанам и части магазинов, в России работали театры и спортивные залы.

Одним из аргументов российских властей против строгих карантинных мер являлось скорое достижение группового иммунитета. Как заявляла вице-премьер страны Татьяна Голикова, в России из-за отказа от локдаунов люди не были «стерильны в смысле вируса» — то есть заражались и успели выработать антитела к вирусу, или же получили прививку. В министерстве здравоохранения появление коллективного иммунитета прогнозировали к июлю 2021 года.

Согласно различным оценкам, для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, устойчивость к вирусу должны выработать от 60 до 70% населения. В случае России эта цифра должна составить порядка 70 миллионов человек.

Пока что в России обе дозы вакцины от коронавируса получили около 12 миллионов человек, а переболели, согласно официальным данным, еще пять миллионов. Во Франции, где население примерно в два раза меньше, обе дозы получили 11 миллионов человек. Одну прививку в России сделали три миллиона жителей, во Франции - 14 миллионов.

Реальное число случаев COVID-19 в России больше как по оценкам ученых, так и властей. По версии мэрии Москвы, в столице коронавирусом переболели более половины населения. Точных данных о том, сколько людей действительно получили иммунитет к коронавирусу, нет.

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