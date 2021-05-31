«Европа должна добиться ухода Лукашенко» — французский эксперт о ситуации в Беларуси

Европа должна добиться ухода Александра Лукашенко. Такое мнение в интервью журналисту RFI Флорану Гиньяру высказала французский политолог и профессор Sciences-Po Мари Мандрас, комментируя выступление белорусского президента перед парламентом, в котором он обвинил международное сообщество в ведении гибридной войны против Беларуси.

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RFI: О чем свидетельствует заявление Александра Лукашенко?

Мари Мандрас: С августа месяца Александр Лукашенко больше не является президентом Беларуси, поскольку его не переизбрали. Он стал очень опасным шутом, который терроризирует собственное население. У него нет никакой легитимности. Все псевдооправдания, которые он предоставляет, свидетельствуют о том, что у него наблюдается расстройство рассудка и что он находится на краю пропасти.

Его слова о гибридной войне повторяют риторику Кремля?

Я так не думаю. У Кремля нет никаких причин, чтобы говорить о действиях Александра Лукашенко. Захват самолета — это крайне опасный преступный акт. Заявление Лукашенко не представляет никакого интереса и является исключительно его личным мнением. У него есть только одно решение — кстати, так поступает и Владимир Путин в России — называть всех оппозиционеров террористами. Таким образом, с молодым оппозиционером, который не живет в Беларуси, власти обращаются вне всякого закона и правосудия. Они представляют опасность, и Европа должна все сделать, чтобы Лукашенко ушел как можно быстрее.

После инцидента с самолетом ЕС объявил о санкциях. Ранее ограничительные меры были приняты после президентских выборов в августе прошлого года, однако они не помешали властям прибегать к репрессиям. Какая польза от этих санкций?

Конечно. Санкции принципиальны после аннексии Крыма и оккупации Донбасса российской армией. Целевые экономический санкции стали наилучшим проявлением того, что все западные демократии действуют солидарно и вместе. Это лучший способ избежать военной эскалации. Я думаю, что эти санкции не преследуют цели заставить Лукашенко уйти: он не в состоянии здраво мыслить о том, что ему лучше уйти. Эти санкции скорее направлены на дестабилизацию его окружения, они нацелены на тех, кто еще работает с ним. Это десятки тысяч людей, которые чувствуют ветер перемен. Это военные, полицейские, руководители ведомств, которые продолжают признавать его своим руководителем и которым, очевидно, платят русскими деньгами. Эти санкции также являются месседжем, направленным Кремлю, а также Лукашенко, что Евросоюз не отступит перед лицом угроз и что он абсолютно в праве защищать мир и безопасность в Европе, потому что Беларусь является частью Европы.

Оппозиционный политик Светлана Тихановская призвала к акциям протеста. На ваш взгляд, приведет ли это к массовой мобилизации или же в стране царит атмосфера страха?

В Беларуси страха нет. Мы видели, что с августа прошлого года миллионы граждан вышли на акции протеста, при том, что население страны составляет 10 млн. Я думаю, что не стоит больше говорить об оппозиции, поскольку нет ни президента, ни правительства, но есть белорусское общество, которое выражает свое мнение. Журналисты и лидеры оппозиции оказались в изгнании, чтобы спасти свою жизнь. Они самоорганизовались, и я надеюсь, что скоро Евросоюз сможет признать официальное представительство свободной и независимой Беларуси.

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