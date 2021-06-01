Главу центра «Насилию.нет» оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах

Главу центра «Насилию.нет» Анну Ривину оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Такое решение во вторник, 1 июня, вынес Перовский суд Москвы.

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Ривину обязали выплатить 150 тысяч рублей штрафа. Член правозащитной группы «Агора» юрист Кирилл Коротеев, представляющий интересы Ривиной, заявил о намерении оспорить решение суда.

Ранее, в апреле, суд оштрафовал «Насилию.нет» на 300 тысяч рублей за нарушение закона о некоммерческих организациях-«иноагентах». «Насилию.нет» считает решение Минюста о внесении центра в реестр иноагентов незаконным и обжаловал его в суде. В НКО подчеркивали, что центр не занимается политической деятельностью, и Минюст не доказал обратное.

Центр «Насилию.нет» занимается оказанием помощи жертвам домашнего насилия. В декабре 2020 года организацию признали иностранным агентом. Проверка в отношении «Насилия.нет» была начата в связи с тем, что центр не подал заявку на регистрацию в реестре «иностранных агентов».

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду лгбт», — написала тогда в фейсбуке Анна Ривина.

В марте 2021 года арендодатель вынудил центр «Насилию.нет» до конца месяца покинуть офис, где НКО консультирует жертв домашнего насилия.

Анна Ривина придумала проект «Насилию.нет» в 2015 году. За несколько лет из частной инициативы он вырос в систему, которая предоставила бесплатную юридическую и психологическую помощь тысячам пострадавших. За 2020 год 960 пострадавших получили консультации в «Насилию.нет», — писала Ривина.

В декабре 2020 года в России был принят законопроект, расширяющий толкование статуса «иностранного агента».

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