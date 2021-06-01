В Крыму суд заочно приговорил главу Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова к шести годам колонии

Во вторник, 1 июня, в Крыму суд вынес приговор главе Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову. По обвинению в «организации массовых беспорядков» его заочно приговорили к шести годам колонии, 200 часам обязательных работ и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

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Главу Меджлиса судили по делу об организации массовых беспорядков и уничтожении имущества в Симферополе в 2014 году незадолго до референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Следователи утверждали, что Рефат Чубаров дал своим подчиненным, в частности, заместителю Ахтему Чийгозе, задание сорвать заседание крымского парламента в февраля 2014 года. В результате возле здания парламента начались беспорядки. В столкновениях между представителями меджлиса и сторонниками вхождения Крыма в состав России из движения «Русское единство» погибли два человека и около 80 пострадали.

Прокурор просила приговорить Чубарова к девяти годам колонии, защита настаивала на полном оправдании. 24 мая портал Крым.Реалии сообщал о реакции Чубарова на обвинения. «Все эти судилища, которые происходят по отношению ко мне, к нашему лидеру Мустафе Джемилеву, к Ленуру Ислямову – они все такие, что вернутся по отношению к тем, кто на самом деле является преступником и пытается своими сфальсифицированными, незаконными действиями, скрыть свою преступность», – цитировал портал главу Меджлиса.

Чубаров постоянно проживает на территории Украины, в России он объявлен в розыск.

В сентябре 2017 году суд приговорил Ахтема Чийгозу к восьми годам колонии, однако он вскоре вышел на свободу и уехал в Украину.

Весной 2016 года Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымских татар в России, признав его экстремистским объединением. Прокурором выступала Наталья Поклонская, обвинявшая меджлис в антироссийской деятельности. Решение Верховного суда осудили в ЕС и США.

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