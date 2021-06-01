Простые решения. В преддверии избирательной кампании в России власть зачищает политическое поле

Бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково в понедельник вечером. А рано утром во вторник силовики пришли с обыском к политику Дмитрию Гудкову. Оба эти события на первый взгляд никак не связаны между собой. Однако большинство экспертов считают, что и задержание Пивоварова, и обыски у Гудкова и его соратников являются тенденцией последних месяцев — российские власти зачищают политическое поле в преддверии начала избирательной кампании.

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Политик Дмитрий Гудков не скрывал, что собирался идти на выборы в Госдуму от партии «Яблоко». У Гудкова есть опыт работы в парламенте. Тогда он, его отец Геннадий Гудков, а также депутаты Илья Пономарев и Валерий Зубов, представлявшие «Справедливую Россию», противостояли думскому большинству. В 2016 году Зубов умер, а Гудков-старший и Пономарев находятся сейчас за пределами России. Борьбу за депутатский мандат продолжает лишь Дмитрий Гудков.

Как рассказал RFI Геннадий Гудков, его сына предупреждали, что если он все-таки рискнет выдвинуть свою кандидатуру на выборах, то ему придется иметь дело с силовыми структурами.

«Они говорили, что будут действовать через Следственный комитет, через ФСБ, даже откровенно заявляли, что „товарищ майор тебя поправит“. Дима не поверил. А оказалось все очень просто. Сегодня 1 июня в День защиты детей на глазах его сына — моего семилетнего внука в дом ворвались вооруженные люди. В июне месяце должны начаться выдвижения кандидатов. Очевидно, задача тех людей, которые инициировали обыски — запугать моего сына и других претендентов, несогласных с властью, идет окончательная зачистка всех политических гражданских проявлений в России», — подчеркнул Геннадий Гудков.

Обыски прошли не только на даче Дмитрия Гудкова в Коломне. Силовики появились в его московской квартире, а также у его ближайших родственников и соратников.

«Удар наносится абсолютно по всем — по родственникам, по близким, по сотрудникам, по бывшим помощникам, по начальникам штабов, — говорит его отец Геннадий Гудков. — Прошел обыск у родной сестры моей жены. Ее сейчас увезли в офис, которым мы уже не пользуемся восемь лет, там тоже идут обыски. Как будто я руководитель какой-то крупнейшей мафии. Прошел обыск у Александра Соловьева, Я знаю, что сейчас в Москве и Московской области, идет 5–6 обысков одновременно и в них задействовано более 100 человек! На одну только дачу к нам приехало 10 машин вооруженных сотрудников, с ОМОНом, с автоматами, с пистолетами. Можете себе представить, какие силы брошены!»

Чужие здесь не ходят

Нынешний соратник Дмитрия Гудкова Александр Соловьев некоторое время назад возглавлял «Открытую Россию». В 2019 году оно был среди тех оппозиционных кандидатов, кто не был допущен на выборы в Мосгордуму. Вместо этого власти использовали кандидата – спойлера с таким же именем и фамилией, который в итоге победил, но был немало удивлен своему избранию.

«Я таких дел в сфере преследования оппозиции никогда не видел». Бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев после своего допроса. pic.twitter.com/4Mg2TlAUgd — RFI на русском (@RFI_Ru) June 2, 2021

Все, что сейчас происходит вокруг оппозиционных политиков и активистов политолог Александр Кынев связывает с предвыборной думской кампанией.

«Совершенно очевидно, что все происходящее в последние месяцы, имеет прямое отношение к предстоящим выборам. Это и посадка Алексея Навального, и разгром его штабов, и признание ФБК экстремистской организацией, и в довершение всего разгром „Открытки“ и арест Пивоварова. Плюс продолжаются кампании против конкретных возможных кандидатов, которые могут выиграть мажоритарные округа в регионах. Мы это видим по кампании против коммунистов, которая идет уже несколько месяцев — около 40 дел против различных депутатов от КПРФ разного уровня заведено сегодня в регионах. И, конечно, продолжается давление против тех, кто будет идти, в том числе, по округам в крупных городах — в Питере против Максима Резника, в Москве против Дмитрия Гудкова. Все это очевидно укладывается в предвыборную логику: кто хоть какую-то угрозу представляет либо лично, либо с точки зрения влияния на позицию избирателей, тот и является объектом давления», — отметил Кынев в интервью RFI.

Обращает на себя внимание и тот факт, что новой Госдуме уже точно не будет нескольких известных депутатов от «Единой России». О том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах, заявила Оксана Пушкина, которая поддерживала законы против домашнего насилия. Также отказалась от участия в праймериз «единоросов» бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, неожиданно выступившая против закона о просветительской деятельности. А один из думских долгожителей 74-летний Николай Гончар проиграл в воскресенье праймериз, но до этого проголосовал против поправок к закону об экстремистских организациях. Политолог Александр Кынев уверен, что все эти «отставки» были предсказуемы.

«На самом деле, процесс согласования кандидатов, произошел гораздо раньше дня так называемых праймериз — это довольно банальное мероприятие, где в основном голосуют административно зависимые категории избирателей по четкому приказу, за тех, за кого надо голосовать. То, что Гончар не будет поддерживаться властью на следующий срок, было понятно давно, в его случае сыграл свою роль фактор возраста, кого-то отвергли, потому что губернаторы поменялись, и, следовательно, поменялись кураторы сверху, у них уже новые фавориты. Тем, кто понимал, что следующий созыв им не светит, дальше их не берут, в конце голосовали от души», — отмечает Кынев.

Невозможно сидеть на штыках

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задолго до начала предвыборной кампании, сказал, что не будет выставлять свою кандидатуру на думских выборах, даже несмотря на то, что в родном городе у него есть реальная поддержка избирателей. Ройзман это объяснил тем, что власть сделает все, чтобы не допустить независимых кандидатов до самой выборной процедуры. Произошедшее с Андреем Пивоваровым и с Дмитрием Гудковым, собственно подтверждают мотивировку опытного политика.

«Это две разные истории, но так или иначе они связаны с выборами, — сказал Евгений Ройзман RFI. — Судя по всему власть в России захватили силовики, которые являются сторонниками простых решений. Чтобы никто не мешал им на выборах, чтобы оставалась абсолютно послушная дума, которая будет легитимизировать тех, кто захватил власть, они готовы посадить всех и в настоящий момент этим занимаются. Просто они забыли вековую мудрость, что на штыках невозможно сидеть. В истории это всегда плохо заканчивалось», — отметил Ройзман.

Партия «Яблоко» выразила поддержку Дмитрию Гудкову, у которого сейчас проходят обыски, и его соратникам. По словам руководителя пресс-службы «Яблока» Игоря Яковлева, консультации по вопросу выдвижения Гудкова в качестве кандидата в депутаты от партии «Яблоко» продолжаются.

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