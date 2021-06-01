Силовики РФ против оппозиции: дело на Андрея Пивоварова и обыски у Дмитрия Гудкова

В России во вторник, 1 июня, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, задержанного накануне в Санкт-Петербурге. В Москве утром 1 июня к экс-депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию Гудкову, его родственникам и соратникам пришли с обысками.

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Бывший исполнительный директор «Открытой России», объявившей о ликвидации 27 мая, Андрей Пивоваров был задержан вечером 31 мая в петербургском аэропорту «Пулково». Его сняли прямо с самолета, вылетавшего в Варшаву. Пивоварова отвезли в отделение ФСБ, а затем в управление СК по Санкт-Петербургу. В его квартире провели ночной обыск. Пивоварова, помещенного в ИВС, этапируют в Краснодар, где он проходит подозреваемым по уголовному делу о нежелательной организации.

Дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) на экс-директора «Открытой России» завели 29 мая в СК по Краснодарскому краю из-за старого поста в фейсбуке. Об этом сообщили соратники Пивоварова, а также русская служба «Би-би-си», сославшаяся на текст постановления о возбуждении дела.

Согласно «Би-би-си», речь идет о посте, размещенном в августе 2020 года на странице Пивоварова в фейсбуке. Этот пост следователи сочли «информационным материалом» о проекте «Объединенные демократы» и агитацией по сбору средств. «Объединенные демократы» — проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах по всей России.

«Верх безумия и наплевательство на права человека». Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова о задержании Андрея Пивоварова в аэропорту «Пулково». pic.twitter.com/nSXhWmYuA8 — RFI на русском (@RFI_Ru) June 1, 2021

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова уточнила, что Пивоваров 12 августа 2020 года сделал репост сообщения «Объединенных демократов» со словами: «Мы впервые делаем проект сразу в 4 регионах <…> Если у вас есть возможность — поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов». В прошлом августе Пивоваров был в Краснодаре, где в городскую Думу баллотировалась местный координатор «Открытой России» Яна Антонова (позже ее осудили по делу о деятельности «нежелательной организации», назначив 240 часов обязательных работ).

До этой публикации в фейсбуке Пивоварова дважды в течение года к привлекали к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в работе нежелательной организации. По закону РФ, это является основанием для возбуждения уголовного дела. Статья 284.1 УК предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

27 мая «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности и закрытии отделений в регионах из-за поправок к закону о «нежелательных» организациях. Согласно внесенным в Госдуму поправкам, против руководителей «нежелательных организаций» сразу будут заводить уголовные дела, минуя административные наказания. Простым участникам уголовное дело будет грозить уже после первого привлечения по административной статье. В «Открытой России» считают, что после «несомненного» принятия поправок против сторонников организации начнется «настоящая охота».

Утром 1 июня силовики пришли с обысками к бывшему депутату Госдумы и оппозиционному политику Дмитрию Гудкову, его родственникам и соратникам.

Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат ГД Геннадий Гудков сообщил, что «ОМОН вломился» на семейную дачу в подмосковной Коломне, где находятся сыновья с внуками и родственники. Он также сообщил, что полиция пришла в квартиру сестры его жены и в московскую квартиру сына Дмитрия.

Обыск в семье сестры моей жены Ирины закончен. Искали какие-то документы компаний(?!!!), Ирину куда-то повезли. Надеемся, что на очередной обыск офиса. У семьи Гудковых сегодня не менее 4-5 обысков. Вот такая у нас теперь страна. Поправки в Конституцию заработали! — Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

«Эху Москвы» Геннадий Гудков рассказал, что силовики обыскивают его старый офис, «в котором нас восемь лет уже нет». «У семьи Гудковых сегодня не менее 4-5 обысков», — отметил Гудков-старший.

Обыски идут в моем старом офисе на Б. Коммунистической (Солженицына). Офиса уже нет более 8-ми лет. Не представляю, что можно там искать? Видимо, это просто расправа со всей семьей Гудковых. Месть за все! — Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Сообщается об обысках у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова, а также у бывшего председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, который был помощником Дмитрий Гудкова.

«Очевидно, это политическое преследование». Глава штаба Гудкова Виталий Венедиктов перед своим допросом. pic.twitter.com/KyaH1zlLlo — RFI на русском (@RFI_Ru) June 1, 2021

«Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Геннадия Федорова сообщила, что обыск у Александра Соловьева связан с делом о долгах за аренду. Речь якобы идет о неуплате Департаменту городского имущества Москвы «долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах».

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