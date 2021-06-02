Дело Андрея Пивоварова: заявление ЕС и арест на два месяца

Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова в среду, 2 июня, суд Краснодара арестовал на два месяца — до 31 июля — по уголовному делу об участии в работе «нежелательной организации». Политик связал свое преследование с будущими выборами в Госдуму, в которых он намеревался участвовать. Дело было заведено два дня спустя после того, как «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Накануне Европейский союз призвал власти России «немедленно и безоговорочно освободить» Андрея Пивоварова, а также отменить «так называемый закон о ”нежелательных организациях“», по которому против активиста возбуждено уголовное дело.

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UPD 02 июня 14:00 Политик Алексей Пивоваров арестован на два месяца до 31 июля 2021 года по уголовному делу о деятельности «нежелательной организации». В Краснодаре судья Первомайского районного суда Краснопеев удовлетворил ходатайство следствия, назначив максимально строгую меру пресечения.

Домашний арест судья счел невозможным. Наличие ребенка, поручительства и положительные характеристики также не смягчили решение. Как сообщает «Медиазона», судья заявил, что Пивоваров «подозревается в преступлении против основ конституционного строя», не имеет постоянного места жительства в Краснодаре и не брал обратный билет при вылете в Польшу.

Заявление Евросоюза

Вечером 1 июня Европейская служба внешних связей опубликовала заявление по поводу задержания в Санкт-Петербурге двумя днями ранее бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова «за предполагаемые нарушения закона о так называемых ”нежелательных организациях“». Дипломатическое ведомство ЕС подчеркивает, что «этот случай не является единичным инцидентом». Он «подтверждает устойчивую тенденцию сужения пространства для гражданского общества, оппозиции и критических голосов, а также независимых СМИ» в РФ.

ЕС призывает российские власти «немедленно и безоговорочно освободить Андрея Пивоварова», а также «отменить закон о ”нежелательных организациях“». Этот закон должен быть приведен в соответствие с «добровольными обязательствами» России в сфере прав человека, в том числе в рамках Европейской конвенции по правам человека.

Суд и мера пресечения

Следователь будет просить суд отправить Андрея Пивоварова в СИЗО, — сообщил «Медиазоне» адвокат задержанного Александр Валявский. Дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) на экс-директора «Открытой России» завели 29 мая в СК по Краснодарскому краю из-за поста, размещенного в фейсбуке в августе 2020 года. 31 мая Пивоварова сняли в Санкт-Петербурге с самолета, вылетавшего в Варшаву.

На следующий день политика этапировали в Краснодар, где в эту среду, 2 июня, Первомайский районный суд должен избрать ему меру пресечения.

Андрей Пивоваров: "Мы ликвидировались, и видимо там подумали: как так они ликвидировались, а давайте другую историю на них накопаем" pic.twitter.com/pZTd0MLl2K — Андрей Пивоваров (@brewerov) June 2, 2021

Дело было возбуждено уже после того, как 27 мая «Открытая Россия» объявила о самороспуске из-за поправок к закону о «нежелательных» организациях, ужесточающих уголовные наказания по статье 284.1 УК.

Причина — выборы

Свое задержание по уголовному делу Андрей Пивоваров связал с предстоящими в сентябре парламентскими выборами.

«Единственная причина, которую я вижу, — это выборы. Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с “Яблоком”. Продуктивность этих переговоров — это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу», — написал Пивоваров во время этапирования в письме, переданном на волю.

Андрей Пивоваров смог передать письмо, которое написал во время сегодняшнего этапирования. Из Петербурга его отправили самолётом в Анапу, а уже оттуда - в Краснодар, где допросили в СК. В треде письмо Андрея: pic.twitter.com/KrrTlAQoDb — Андрей Пивоваров (@brewerov) June 1, 2021

Политик также поделился наблюдением: «По аэропорту и в самолёте меня конвоируют в наручниках. Заметил интересную реакцию: люди не смотрят на меня как на преступника, не отводят глаза и даже подбадривают. Люди, похоже, отлично понимают, что очень часто человек в наручниках совсем не преступник, а наоборот. Держитесь там. Всё будет хорошо».

Как сообщали соратники Пивоварова, обвинение по статье 284.1 УК основано на посте (точнее, репосте) в поддержку проекта «Объединенные демократы» (проект координировал независимых кандидатов на муниципальных выборах по всей России). Наказание по статье — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

До этой публикации в фейсбуке Пивоварова дважды в течение года привлекали к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в работе «нежелательной организации». По закону РФ, это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Правда, в статье 284.1 УК отмечается: «Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

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