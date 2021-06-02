«Назначен подозреваемым»: перед выборами в Госдуму политик Дмитрий Гудков взят под стражу

Дмитрий Гудков после обыска во вторник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу. 1 июня 2021.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков задержан как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному в отношении фирмы, связанной с его родственниками. С 1 июня он находится в камере предварительного заключения до суда, который изберет ему меру пресечения. По статье 165 УК о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере оппозиционеру грозит до пяти лет лишения свободы. Дмитрий Гудков намеревался участвовать в выборах в Госдуму, депутатом которой он был в 2011 – 2016 годах.

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UPD 02/06/2021 12:00 2 июня Дмитрий Гудков заявил, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. Это заявление политика передал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников (члены ОНК посетили Гудкова в ИВС). «Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму», — сообщил Мельников.

После масштабных обысков во вторник у Дмитрия Гудкова, членов его семьи и соратников политик был задержан на двое суток в статусе подозреваемого по уголовному делу. 2 июня он остается в КПЗ до суда, на котором ему изберут меру пресечения. В качестве подозреваемой по тому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.

Подробности дела Дмитрия Гудкова и его тети сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Адвокат написал, что уголовное дело возбуждено по обвинению о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 165 УК). Дело возбудили еще 28 апреля в отношении «неустановленных лиц».

Речь идет о претензиях Департамента городского имущества (ДГИ) Москвы к фирме «Сектор-2А», которую возглавляла тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова. Мэрия считает, что фирма не погасила задолженность по арендной плате за нежилое помещение, снятое под офис. Ущерб следствие оценивает в 1 млн рублей.

Адвокат Ирины Ермиловой пояснила, что задолженность образовалась после того, как в 2015 году ДГИ в три раза поднял арендную плату. Власти начисляли долг во время переговоров с фирмой о сохранении льготы по арендной плате, которые завершились расторжением договора по соглашению сторон. После арбитражных разбирательств дело оказалось у следователей. «Теперь уголовное дело. Нынче у нас правительство Москвы взыскивает долги через уголовку. Видимо, совсем обнищали. Тетя Дмитрия Гудкова взята в заложники», — написала в фейсбуке адвокат Анастасия Саморукова (Георгиевская).

Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идет о подвале на улице Солженицына. По словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром, 1 июня.

Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 г. аренде, о которой он узнал сегодня утром. Просто мстительные и мелочные негодяи захватили мою страну и уничтожают в ней нормальных людей!Дима, держись! Наше дело правое, мы обязательно победим! — Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

«Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 г. аренде, о которой он узнал сегодня утром», — написал Гудков-старший, добавив: «Теперь стало понятно: режиму нужно ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ сделать из всех приличных политиков уголовников. Даже если обвинение — бред сумасшедшего. Дмитрий Гудков стал просто заложником путинского режима».

Геннадий Гудков также сообщил, что обыски по делу были проведены по десяти адресам. Обыск прошел у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венедиктова, а также у бывшего помощника политика Александра Соловьева (он также бывший председатель «Открытой России»). В следственных действиях участвовали более 140 силовиков.

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