«Безжизненная инициатива»: правозащитник об идее ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными

Идея о привлечении десятков тысяч осужденных к работам на предприятиях вместо трудовых мигрантов — безжизненна, поскольку неизбежно влечет потери как для бизнеса, так и для государства, полагает глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

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Такая форма наказания как «принудительные работы» в качестве альтернативы лишению свободы начала применяться в России с 2017 года, когда построили первые «исправительные центры» (ИЦ) для «принудительных работников». Полтора года назад закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и ИЦ прямо на стройках и предприятиях.

Как отмечает Алексей Федяров в комментарии RFI, раньше тоже ничто не мешало использовать труд заключенных: «Если посмотреть на очень многих начальников колоний, вы увидите, что их дома построены зэками».

Он напоминает также, что российские заключенные как трудились, так и трудятся за копейки в так называемых «промках» — промышленных зонах колоний. 103-я статья Уголовно-исполнительного кодекса обязывает администрации исправительных учреждений привлекать осужденных к труду.

Тот факт, что ФСИН именно сейчас начала активно продвигать идею привлечения осужденных к работам на крупных объектах, правозащитник связывает с желанием службы «успеть попасть в верстку бюджета» на 2022 год.

Российские власти заявляют о желании за 10 лет сократить население колоний в полтора-два раза — за счет перевода заключенных из колоний в «исправительные центры» для принудительных работ. По словам главы ФСИН Александра Калашникова, из 482 тысяч заключенных колоний 188 тысяч человек имеют право на замену наказания на «принудительные работы».

«Это будет не ГУЛАГ», — уверяет Александр Калашников, который обещает «принудительным работникам» «достойную» зарплату. По словам Алексея Федярова, существуют «гуманные» ИЦ с хорошим руководством, где люди получают 5–10 тысяч рублей в месяц после всех удержаний. Но в основном ситуация в ИЦ такая же, как и в колониях общего режима, где люди за свой труд получают 100–300 рублей в месяц. Федяров отмечает, что видел платежки и в 50 рублей, и в ноль рублей.

Кроме того, по словам правозащитника, в некоторых ИЦ условия для осужденных хуже, чем в колониях, хотя исправительные центры формально считаются самой мягкой формой наказания, связанной с отбыванием срока в учреждениях ФСИН.

Захочет ли бизнес нанимать осужденных?

ФСИН рассчитывает, что трудоустраивать осужденных будет бизнес — вместо трудовых мигрантов. Компаниям, которые согласятся нанять на работу осужденных, уже обещают льготы за «социальное предпринимательство».

По словам Алексея Федярова, бизнес не заинтересован нанимать заключенных, которые — в отличие от трудовых мигрантов — чаще всего не имеют никакого опыта в том же строительстве: «Если ты не тратишь деньги из неисчерпаемого государственного кармана, если это твой личный бизнес и ты считаешь каждую копейку, конечно, ты не будешь нанимать зэков. Средний российский зэк лопату видел два раза в жизни у бабушки на даче и кирпич поднимал, чтобы закладку под него подложить. Что он вам построит? А у мигрантов — и образование, и квалификация, и опыт».

По его словам, статус социального предприятия не заставит бизнес нанимать заключенных, не имеющих квалификации и мотивации. При этом нужно еще учитывать дополнительные издержки, связанные с транспортировкой и размещением осужденных на объекте. Потери от этого намного превысят любые обещанные льготы.

Алексей Федяров считает инициативу главы ФСИН «абсолютно безжизненной». «Для того, чтобы совсем не опозориться и хоть что-то урвать из бюджета, сумеют они пристроить 500–600, ну две тысячи человек — все. На этом будет поставлена жирная точка», — говорит правозащитник.

Представители строительной отрасли в интервью «Российской газете» подтверждали, что бизнесу труд осужденных скорее всего будет невыгоден, учитывая отсутствие у заключенных опыта, а проблему дефицита рабочих на фоне оттока мигрантов таким путем не решить.

Алексей Федяров указывает, что эта инициатива невыгодна и самими властям, учитывая огромные затраты на расширение системы «исправительных центров», включая строительство общежитий.

Захочет бизнес нанимать «принудительных работников» или нет — пока неясно, отметил в комментарии RFI экономист Сергей Гуриев. По его словам это будет зависеть от условий, которые пока окончательно не сформулированы. Гуриев добавил, что главная проблема в том, что «если дело пойдет, у государства будет стимул увеличивать количество заключенных».

В конце апреля газета «Коммерсантъ» писала, что в правительстве рассматривают вопрос привлечения осужденных к строительству Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ). Дефицит рабочих рук на БАМе уже частично восполняют железнодорожными войсками. На отток мигрантов на фоне ковидных ограничений жалуются в Минстрое.

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