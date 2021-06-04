Дмитрия Гудкова отпустили на свободу без предъявления обвинений

В четверг, 3 июня, политика Дмитрия Гудкова освободили из-под стражи, не предъявив обвинений по уголовному делу о причинении «имущественного ущерба» в связи с неуплатой долга по договору аренды.

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Как рассказала жена политика Валерия Гудкова, ее мужа с Петровки везли в главное следственное управление МВД на Новослободской, где ему должны были вернуть паспорт. Однако экс-депутата Госдумы просто высадили из полицейской машины на Пушкинской площади после того, как закончился 48-часовой срок задержания.

Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что у экс-депутата Госдумы остается статус подозреваемого и обязательство о явке. Обвинений по делу о неуплате долга по договору аренды ему предъявлять не стали.

Тетю Дмитрия Гудкова Ирину Ермилову тоже выпустили на свободу без меры пресечения, сообщил Павел Чиков.

Ранее адвокаты Дмитрия Гудкова заявили, что следствие потребовало от политика сдать образец биологического материала с внутренней поверхности щеки для проверки на причастность к какому-то преступлению. Так как следователь не объяснил, для чего нужны образцы, политик отказался их сдавать. При этом у него зачем-то изъяли медицинскую маску, в которой он находился.

«Здесь не сработало – слишком уж абсурдное дело. Но будут что-то еще искать». Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под стражи. pic.twitter.com/mrMKx09jo6 — RFI на русском (@RFI_Ru) June 4, 2021

Дмитрия Гудкова задержали 1 июня. У него и членов его семьи прошли обыски. Политик проходит подозреваемым по делу о причинении«имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом». Речь идет о претензиях департамента городского имущества Москвы к фирме, которую возглавляла тетя Дмитрия Гудкова. Фирма якобы не уплатила долг за аренду нежилого помещения, которое она снимала в 2015—2017 гг.

Накануне стало известно, что полиция возбудила уголовное дело из-за обнаружения патронов от пистолета Макарова у отца Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Валерия Гудкова рассказала, что речь идет о наградном оружии, на которое есть все документы. По ее словам, лицензия была просрочена на три месяца из-за того, что Геннадий Гудков находился за границей, и сейчас документ находится на переоформлении. Геннадий Гудков — полковник ФСБ в отставке.

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