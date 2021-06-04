Путин подписал запрет избираться тем, кого признали причастными к «экстремизму»
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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня, подписал закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, причастным к организациям, признанным властями экстремистскими или террористическими. Этот запрет называют «законом против ФБК».
Отныне в выборах пять лет не смогут участвовать учредители или руководители организации, работавшие в ней в течение трех лет до решения суда о признании ее экстремистской.
Три года не смогут избираться люди, состоявшие в таких организациях на рядовых должностях и и все «причастные» к организации в срок, начинающийся с года до решения суда о запрете деятельности.
Под понятием «причастность» закон подразумевает «непосредственную реализацию целей», из-за которых организацию признали экстремистской, а также «выражение поддержки » этой организации. «Поддержка» включает предоставление финансовой или консультативной помощи и даже высказывания в интернете.
Изначально предлагалось внедрить временный запрет только на выборы в Госдуму, но ко второму чтению запрет распространили на выборы любого уровня.
Законопроект внесли в Думу после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и другие организации Алексея Навального экстремистскими.
Правозащитники и оппозиция подчеркивают, что новый закон, наскоро одобренный перед выборами в Госдуму, противоречит Конституции, потенциально поражает в правах миллионы человек и устанавливает ответственность за то, что раньше не считалось правонарушением.
«Никогда больше ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации с самого первого ее дня ни один закон, который устанавливает ответственность либо ее отягощает, не применялся с обратной силой. Это то же самое, что вывернуть право наизнанку», — отмечал в комментарии RFI депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг.
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