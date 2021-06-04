Путин подписал запрет избираться тем, кого признали причастными к «экстремизму»

Путин подписал закон о запрете участвовать в любых выборах тем, кого признают экстремистами

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня, подписал закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, причастным к организациям, признанным властями экстремистскими или террористическими. Этот запрет называют «законом против ФБК».

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Отныне в выборах пять лет не смогут участвовать учредители или руководители организации, работавшие в ней в течение трех лет до решения суда о признании ее экстремистской.

Три года не смогут избираться люди, состоявшие в таких организациях на рядовых должностях и и все «причастные» к организации в срок, начинающийся с года до решения суда о запрете деятельности.

Под понятием «причастность» закон подразумевает «непосредственную реализацию целей», из-за которых организацию признали экстремистской, а также «выражение поддержки » этой организации. «Поддержка» включает предоставление финансовой или консультативной помощи и даже высказывания в интернете.

Изначально предлагалось внедрить временный запрет только на выборы в Госдуму, но ко второму чтению запрет распространили на выборы любого уровня.

Законопроект внесли в Думу после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и другие организации Алексея Навального экстремистскими.

Правозащитники и оппозиция подчеркивают, что новый закон, наскоро одобренный перед выборами в Госдуму, противоречит Конституции, потенциально поражает в правах миллионы человек и устанавливает ответственность за то, что раньше не считалось правонарушением.

«Никогда больше ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации с самого первого ее дня ни один закон, который устанавливает ответственность либо ее отягощает, не применялся с обратной силой. Это то же самое, что вывернуть право наизнанку», — отмечал в комментарии RFI депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг.

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