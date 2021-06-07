Политик Дмитрий Гудков покинул Россию из-за уголовного преследования. Об этом стало известно вечером во воскресенье, 6 июня.

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«Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова „любым способом“. Считаю, что высосанное из пальца „Дело о подвале“ было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования», — написал в своем телеграме Гудков. Он также отметил, что его решение уехать поддержали его близкие, «в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках».

Согласно записи в телеграме, вечером 6 июня Дмитрий Гудков подъезжал к Киеву. Затем «Интерфакс» сообщил, что политик после Украины планирует отправиться в Болгарию, в Варну. Адвокат Гудкова Михаил Бирюков заявил, что его подзащитный абсолютно легальным образом покинул страну, так как в его отношении не было установлено никакой меры пресечения.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков был задержан 1 июня как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному в отношении фирмы, связанной с его родственниками. По статье 165 УК о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере оппозиционеру грозит до пяти лет лишения свободы. Дмитрий Гудков намеревался участвовать в выборах в Госдуму, депутатом которой он был в 2011 — 2016 годах. 2 июня Гудков заявил, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет.

Дело было заведено в связи с претензиями Департамента городского имущества (ДГИ) Москвы к фирме «Сектор-2А», которую возглавляла тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова. Мэрия считает, что фирма не погасила задолженность по арендной плате за нежилое помещение, снятое под офис. Ущерб следствие оценивает в 1 млн рублей. Адвокат Ирины Ермиловой пояснила, что задолженность образовалась после того, как в 2015 году ДГИ в три раза поднял арендную плату. Власти начисляли долг во время переговоров с фирмой о сохранении льготы по арендной плате, которые завершились расторжением договора по соглашению сторон.

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