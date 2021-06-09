Власти Москвы признали резкое увеличение числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Москве растет число новых случаев заражения коронавирусом. Власти объявили об усилении контроля за ношением масок и готовятся открыть еще несколько больниц, однако новый локдаун вводить не собираются. Об этом в среду, 9 июня, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По официальным данным на 9 июня, за сутки в Москве выявлено 4124 новых случая заражения. В больницы попали 1539 человек. Это максимальные показатели с середины января. Власти российской столицы планируют в ближайшие дни открыть две дополнительных больницы для пациентов с COVID-19.

«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. […] В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц. Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал мэр Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.

По данным источников издания «Медуза», в мэрии и в оперативном штабе по борьбе с пандемией не ожидали такого резкого роста заболеваемости в начале июня. В феврале и марте ежедневное число выявленных случаев не превышало двух тысяч, в мае этот показатель вырос до трех тысяч, а в июне достиг пиковых показателей января.

В целом по России 9 июня было выявлено 10 407 новых случаев заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, скончались от последствий коронавируса 399 пациентов. Одной из причин новой волны пандемии эксперты называют низкие темпы вакцинации. В России первую дозу прививки получили чуть больше 12% населения.

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